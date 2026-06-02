Mastilović: Planiran ciklus pojačanog ulaganja u nauku

Ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Draga Mastilović rekao je da su mladi ljudi, naročito studenti, glavni strateški resurs Srpske, te da je u ovoj godini planiran ciklus pojačanog ulaganja u nauku.

Mastilović je napomenuo da je planirano da izdvajanja za naučne projekte u narednoj godini budu višestruko povećana u odnosu na dosadašnja.

"Veoma značajan projekat nas očekuje ove godine, a to je izgradnja naučno-tehnološkog parka u Kampusu Univerziteta u Banjaluci, koji će biti okosnica naučno-tehnološkog razvoja Republike Srpske", izjavio je Mastilović novinarima na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjaluci, gd‌je je predsjednik Vlade Srpske Savo Minić održao predavanje "Republika Srpska - juče, danas, sutra".

On je zahvalio Vladi Republike Srpske i premijeru Miniću za podršku za realizaciju ovih aktivnosti, ali i za povećana izdvajanja u razvoj visokog obrazovanja, kao i studentskog standarda, gd‌je je napravljen ozbiljan iskorak.

"Jedinstveni smo u regionu, a možda i šire, jer naši studenti imaju besplatno školovanje i smještaj u studentskim domovima, kao i subvencije za ishranu, a dodijelimo i više od 1.000 stipendija godišnje", rekao je Mastilović.

Mastilović je napomenuo da je Vlada Srpske u prethodnom periodu izdvojila značajna sredstva za infrastrukturu, te objekte univerziteta i fakulteta, što značajno doprinosi podizanju kvaliteta visokog obrazovanja.

"Cilj nam je da što više omladine zadržimo na ovom prostoru i da im omogućimo najkvalitetnije studiranje u Srpskoj i mislim da idemo u dobrom smjeru", rekao je Mastilović, prenosi Srna.