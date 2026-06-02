Obezbijediti uslove za dogradnju prostora za produženi boravak

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović izjavio je danas u Banjaluci da u narednom periodu slijedi rješavanje urbanističko-tehničkih, te lokacijskih uslova, kao i dobijanje građevinskih dozvola i izrada projekata kako bi bili obezbijeđeni adekvatni uslovi za dogradnju prostora za produženi boravak učenika u pet banjalučkih osnovnih škola.

Golubović je napomenuo da nakon toga slijedi procedura javne nabavke, te da je neophodno ispoštovati sve zakonske regulative, prenosi Srna.

"Ne smijemo odstupiti ni milimetra jer se radi o bezbjednosti d‌jece, ali i samih prosvjetnih radnika", rekao je novinarima Golubović nakon sastanka sa rukovodstvom osnovnih škola "Georgi Stojkov Rakovski", "Branko Radičević", "Aleksa Šantić", "Đura Jakšić" i "Branko Ćopić".

On je podsjetio da je za resorno ministarstvo ranije odobrilo 305.000 KM za dogradnju u školi "Georgi Stojkov Rakovski", dok je za preostale četiri škole Vlada Srpske obezbijedila četiri miliona KM za dogradnju prostora za potrebe produženog boravka.

Direktor Osnovne škole /OŠ/ "Branko Radićčević" Siniša Rendić rekao je da ova škola ima više od 1.850 učenika, ali da nema prostornih kapaciteta za smještaj d‌jece u produženom boravku.

"Zahvalni smo Vladi Republike Srpske na obezbijeđenom novcu i danas smo razgovarali o narednim koracima, kako bismo riješili ovaj problem produženog boravka, koji u našoj školi nismo imali više od 12 godina", kaže Rendić.

Direktor OŠ "Georgi Stojkov Rakovski" Ivana Ljubojević izrazila je zadovoljstvo jer je ova škola prva dobila priliku da riješi problem produženog boravka, te da je u toku izrada projekta, nakon čega slijedi i dobijanje građevinske dozvole.

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica izjavio je da će izdvojena sredstva značajno doprinijeti proširenju kapaciteta produženog boravka u osnovnim školama u Banjaluci.

"Važno je da se za početak d‌jeluje u školama koja imaju najviše učenika u Banjaluci", istakao je Mazalica.

Predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković rekao je da je nedostatak kapaciteta produženog boravka hronični problem u banjalučkim školama.

"Sa ciljem poboljšanja uslova i rada u školama, za ovu godinu smo planirali da sve osnovne banjalučke škole dobiju 20.000 KM kao grantovska sredstva, ali Grad još uvijek nije isplatio taj novac, te se moramo postarati da to bude urađeno", poručio je Ninković.