Bitno: Unapređenje aktivnosti brendiranja domaćih proizvoda

Izvor:

ATV

02.06.2026 13:07

Битно: Унапређење активности брендирања домаћих производа
Bitno večeras u 21 čas i 9 minuta o unapređenju aktivnosti brendiranja domaćih proizvoda, razvijanju svijesti potrošača o kupovini domaćih proizvoda, kao i stimulisanju traženja istih.

Zašto još uvijek nismo prepoznali vrijednost i značaj kupovine domaćih proizvoda.

Šta nas sprečava da jedemo zdravije, podržimo domaće i jačamo naše proizvođače, kompanije i privredu?

Za 'Bitno' govore: Bojan Pećanac, direktor Centra za razvoj poljoprivrede i sela Banja Luka, Veselin Dutina, direktor Hercegovačke kuće i Dražen Marjanac, načelnik Odjeljenja za planiranje i razvoj trgovine Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske.

Format ’Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Dragana Božić.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

