Filmski preokret: Muškarac prijavio da je upucan, istraga otkrila šokantnu istinu

02.06.2026 13:43

Филмски преокрет: Мушкарац пријавио да је упуцан, истрага открила шокантну истину
Foto: Printskrin/Jutjub

Totalni preokret dogodio se u Kaluđerici, a kada je policija došla do informacije da je muškarac iz ovog beogradskog naselja, I.J. (41), pucao sam u sebe, nakon što je u početku tvrdio kako je u njega pucano.

Kako saznaje Telegraf, juče u tri sata iza ponoći, muškarac je pozvao policiju i kazao da je upucan kada je išao da sačeka djevojku.

Međutim, nakon prikupljanja dokaza, policija je saznala da je muškarac sve izmislio, da je sam pucao u sebe i zatim lažno prijavio napad.

Srbija

Upucan muškarac (41), inspektori provjeravaju njegove sumnjive tvrdnje: Drama u Beogradu!

Kod muškarca je tokom istrage pronađena, kako saznaje ovaj portal, droga i oružje, a po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva on je uhapšen i zadržan na 48 sati.

Podsjetimo, kako je Telegraf.rs pisao, ranjeni muškarac primljen u beogradsku bolnicu sa prostrelnom ranom na nozi, a potom je donio odluku koja je šokirala i dodatno alarmirala nadležne organe - potpuno je odbio dalju saradnju sa policijom, ostavljajući inspektore bez ključnih odgovora.

Kako saznaje Telegraf od izvora bliskog istrazi, drama je počela juče u gluvo doba noći. I.J. je, nakon što je pogođen u nogu, uspio da dođe do porodične kuće u Kaluđerici.

"Ranjeni muškarac je ušao u dvorište i panično počeo da doziva majku. Nesrećna žena je istrčala iz kuće, zatekla sina u lokvi krvi i odmah mu pružila prvu pomoć, nakon čega je alarmirala Hitnu pomoć", otkriva izvor.

Forenzičari i inspektori su odmah po prijavi izašli na teren, ali su ubrzo naišli na zid. Naime, detaljnim pregledom terena, tragovi krvi pronađeni su isključivo na ulazu u dvorište i unutar same kuće, gdje je majka previjala sina.

Svi pokušaji lociranja mjesta samog obračuna - čaura, tragova borbe ili oštećenja na objektima u okolini - ostali su bezuspješni. Zbog toga se osnovano sumnja da se pucnjava uopšte nije dogodila ispred njegove kuće, već da je I.J. ranjen na potpuno drugoj lokaciji i u drugačijim okolnostima, nakon čega je naknadno došao ili dovezen do Kaluđerice.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

