Donacija predsjednika Republike Srpske znatno će unaprijediti uslove rada

Donacija osam računara, platna i projektora za Područnu školu u Demirovcu Osnovne škole "Vuk Stefanović Karadžić" u Kozarskoj Dubici, koja je obezbijeđena iz Kabineta predsjednika Republike Srpske, znatno će unaprijediti uslove rada u ovoj školi, izjavio je načelnik ove opštine Igor Savković.

Donaciju je obezbijedio Kabinet predsjednika u okviru projekta "Bolje škole za bolju budućnost", prenosi Srna

Savković je zahvalio predsjedniku Republike Srpske Siniši Karanu za podršku i za razumijevanje potreba obrazovnih ustanova.

"Ulaganje u obrazovanje je ulaganje u budućnost naše d‌jece i lokalne zajednice, a ovakvi projekti potvrđuju da su mladi i njihovo obrazovanje među prioritetima", izjavio je danas novinarima Savković.

Predsjednik Skupštine opštine Kozarska Dubica Miloš Banjac istakao je da je ova donacija važan doprinos modernizaciji obrazovnog procesa, navodeći da je savremena nastava nezamisliva bez kvalitetne informatičke opreme.

"Ova donacija omogućiće učenicima i nastavnicima lakši pristup digitalnim sadržajima i savremenim nastavnim metodama, što će doprinijeti još kvalitetnijem obrazovanju. Posebno je značajno što se kroz ovakve projekte pruža podrška područnim školama i učenicima u seoskim sredinama", rekao je Banjac.

Direktor Osnovne škole "Vuk Stefanović Karadžić" Ljiljana Stojčić Torbica izrazila je zahvalnost na doniranoj opremi, naglašavajući njen značaj za svakodnevni rad područne škole u Demirovcu.

Projekat "Bolje škole za bolju budućnost" usmjeren je na unapređenje uslova za rad i obrazovanje učenika, a donacijom IT opreme Područnoj školi Demirovac još jednom je potvrđena opredijeljenost institucija Republike Srpske da ulažu u znanje, obrazovanje i budućnost mladih generacija.