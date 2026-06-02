Vlada Srpske ulaže 4,3 miliona KM za proširenje produženog boravka u pet škola u Banjaluci

02.06.2026 12:02

Vlada Republike Srpske obezbijedila je više do 4,3 miliona maraka za proširenje kapaciteta produženog boravka u pet banjalučkih osnovnih škola.

Riječ je o četiri osnovne škole „Branko Radičević“, „Đura Jakšić“, „Aleksa Šantić“ i „Branko Ćopić“ i peta škola OŠ „Georgi Stojkov Rakovski“, koja je u fazi pribavljanja lokacijskih uslova, urbanističkih, tehničkih uslova, pribavljanja projektne dokumentacije, a kada se dobije građevinska dozvola, onda se raspisuje javni poziv, a kako nam je potvrdio ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović.

Vlada ulaže 4 miliona KM u proširenje produženog boravka: Rješenje za 800 učenika u Banjaluci

Osim proširivanja kapaciteta produženog boravka u Republici Srpskoj, resorno ministarstvo i Vlada Srpske daju prostor, odnosno saglasnost svim školama za sanaciju, rekonstrukciju, adaptaciju, nadogradnju, rješavanje grijanja u onim školama gdje je sistem dotrajao, a radi se oko 10 miliona KM ulaganja.

