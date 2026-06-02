Minić: Da nije bilo Srpske, ni nas danas ne bi bilo ovdje

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je danas u Banjaluci da je Republika Srpska bila jedini mogući okvir koji je mogao zaštiti srpski narod u tadašnjoj BiH, ocijenivši da toga nije bilo, "ne bi ni nas bilo danas ovd‌je".

Minić je na početku predavanja o temi "Republika Srpska - juče, danas, sutra" na Fakultetu političkih nauka studentima poručio da su toga bili svjesni oni najbolji, koji danas nisu tu, ali su osigurali onima koji danas u Srpskoj slobodno žive, da nastave gd‌je su oni stali, prenosi Srna

"Imao sam čast da kao student budem upravo među tim ljudima koji su se borili za Republiku Srpsku, i od tada do danas kroz život mi je najdirektnije provučena nit koja me je držala uz Republiku Srpsku", rekao je Minić.

Minić je napomenuo da su to bila teška vremena, za koja ne bi želio da se ponove ni jednom čovjeku.

"O tim vremenima ste učili i učićete izučavajući istoriju, ona nas mnogo toga uči. Taj period su obilježili procesi i ljudi, čija imena nikada ne smijemo zaboraviti. Nastavak, ili ponovni začetak svijesti o značaju državnosti koji je buknuo u tom periodu je ono što nas je očuvalo, održalo i udarilo temelj za sve ono što radimo danas", istakao je Minić.

Prema njegovim riječima, ono što je karakteristično za taj period, kao i za današnji, jeste značaj i snaga institucija.

"To je ono što uz narod, teritoriju i vlast, čini jednu zajednicu stabilnom i snažnom", poručio je Minić.

Predavanju prisustvuju ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir, ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović, kao i rektor Univerziteta u Banjaluci Radoslav Gajanin.