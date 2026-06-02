Logo
Large banner

Minić: Da nije bilo Srpske, ni nas danas ne bi bilo ovdje

Autor:

ATV
02.06.2026 13:07

Komentari:

0
Саво Минић на Факултету политичких наука у Бањалуци
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je danas u Banjaluci da je Republika Srpska bila jedini mogući okvir koji je mogao zaštiti srpski narod u tadašnjoj BiH, ocijenivši da toga nije bilo, "ne bi ni nas bilo danas ovd‌je".

Minić je na početku predavanja o temi "Republika Srpska - juče, danas, sutra" na Fakultetu političkih nauka studentima poručio da su toga bili svjesni oni najbolji, koji danas nisu tu, ali su osigurali onima koji danas u Srpskoj slobodno žive, da nastave gd‌je su oni stali, prenosi Srna

"Imao sam čast da kao student budem upravo među tim ljudima koji su se borili za Republiku Srpsku, i od tada do danas kroz život mi je najdirektnije provučena nit koja me je držala uz Republiku Srpsku", rekao je Minić.

Minić je napomenuo da su to bila teška vremena, za koja ne bi želio da se ponove ni jednom čovjeku.

"O tim vremenima ste učili i učićete izučavajući istoriju, ona nas mnogo toga uči. Taj period su obilježili procesi i ljudi, čija imena nikada ne smijemo zaboraviti. Nastavak, ili ponovni začetak svijesti o značaju državnosti koji je buknuo u tom periodu je ono što nas je očuvalo, održalo i udarilo temelj za sve ono što radimo danas", istakao je Minić.

Prema njegovim riječima, ono što je karakteristično za taj period, kao i za današnji, jeste značaj i snaga institucija.

"To je ono što uz narod, teritoriju i vlast, čini jednu zajednicu stabilnom i snažnom", poručio je Minić.

Predavanju prisustvuju ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir, ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović, kao i rektor Univerziteta u Banjaluci Radoslav Gajanin.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Savo Minić

Fakultet političkih nauka

Radoslav Gajanin

Univerzitet u Banjaluci

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Додик: За нови вртић у Угљевику одобрена средства у износу од 4,5 милиона КМ

Republika Srpska

Dodik: Za novi vrtić u Ugljeviku odobrena sredstva u iznosu od 4,5 miliona KM

3 h

17
Пројекат Боље школе за бољу будућност

Republika Srpska

Donacija predsjednika Republike Srpske znatno će unaprijediti uslove rada

3 h

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Republika Srpska

Dodik će se u Sankt Peterburgu sastati sa predstavnicima "Gasproma"

3 h

3
Гондола Пољице на Јахорини од данас носи име Бобана Кустурића, изјавио је Срни предсједник Надзорног одбора Олимпијског центра "Јахорина" Недељко Елек.

Republika Srpska

Elek: Gondola Poljice na Jahorini od danas nosi ime Bobana Kusturića

3 h

3

  • Najnovije

16

27

Vukadinović: Evropska budućnost se ne može graditi bez snažnih lokalnih zajednica

16

23

Igre jakih, srca velikih: Bronzani Majdan ovog vikenda postaje centar humanosti i sporta

16

16

Zaplijenjeno milion tableta sa liste psihoaktivnih supstanci: Hapšenje na graničnom prelazu

16

03

Omekšivač nije preporučljivo koristiti pri pranju ove odjeće: Može je oštetiti

15

51

Istraga nakon smrti djevojčice u Austriji: Troje ljekara pod lupom zbog kobnog propusta

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner