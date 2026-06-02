Kovačević: Bošnjaci se ponašaju kao politički maloljetni, traže ostanak staratelja

02.06.2026 14:06

Радован Ковачевић
Predstavnici bošnjačkog naroda se ponašaju kao da je taj narod maloljetan i kao da i dalje treba staratelje, rekao je za RTRS Radovan Kovačević, srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH i portparol SNSD-a.

- Ne postoji ni jedan slobodan i nezavistan odrastao i zreo čovjek koji traži staratelja. Svako želi da donosi odluke samostalno. Isto tako predstavnici naroda i entiteta treba da traže da konačno odluke donosimo samostalno. Srpska traži da donosi odluke samostalno i da oni koji je ustav ovlastio u BiH budu ti koji će da donose odluke, ali i da naredni građani u BiH mogu da izaberu one koji će moći da donesu odluke - rekao je Kovačević.

Kovačević naglašava da je Kristijan Šmit bio neko ko je bio krvolok Republike Srpske i srpskog naroda.

- Jako nam je drago da jedan takav negativac odlazi iz BiH,Mi smo u tom smislu srećni što smo doprinijeli toj vrsti poraza, ali iz razloga što smatramo da to može da bude prilika za sve - istakao je Kovačević.

Kovačević naglašava da je instituciju visokog predstavnika trebalo davno ukinuti.

- Ona nije donijela ništa dobro. Jedino što je donijela jeste destabilizacija, nemiri i loše prilike u BiH i nemogućnost da se konstitutivni narodi ravnopravnih entiteta u BiH dogovaraju. Oni koji su od toga imali korist sada se bore da to ostane. Tu se nažalost na prvom mjestu misli na predstavnike bošnjačkog naroda koji sada govore o odlasku Šmita kao o svom najvećem porazu - poručio je Kovačević.

Prema njegovim riječima čuti Islamsku zajednicu da komentariše kako treba da se bira visoki predstavnik, je u najmanju ruku šokantno.

- I onda još kažu rečenicu "da je nedopustivo da domaći akteri nisu uključeni u taj proces". A kada smo mi to bili kao domaći akteri uključeni u proces? To može jedino biti priznanje da su oni do sada bili uključeni u to ko će da bude visoki predstavnik i na koji način će da rade protiv Republike Srpske i srpskog naroda. U suštini kada se podvuče račun, najviše su radili protiv BiH - dodao je Kovačević.

Kovačević poručuje da svojim nametanjem koji su radili visoki predstavnici činili su da BiH ima manje, da je ona manje suverena i da ona manje postoji kao zajednica i da oni koji u njoj žive manje žele da ona postoji.

- To je maltene jedinstven stav ljudi u Republici Srpskoj. Konačno je vrijeme da visoki predstavnik ode, i ako već neko mora da dođe neka dođe sa jasnim ciljem da se ne miješa u unutrašnje odnose već da se taj proces, odnosno ta institucija konačno zatvori i konačno ode u prošlost - poručio je Kovačević.

Radovan Kovačević

OHR

visoki predstavnik

