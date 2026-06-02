"Zahvalnost Rusiji za dosljedno poštovanje Dejtonskog sporazuma"

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović zahvalila je otpravniku poslova Ambasade Rusije u BiH Andreju Morozovu za principijelnu poziciju Ruske Federacije, dosljedno poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i ustavne pozicije dva entiteta i tri konstitutivna naroda.
"Sa otpravnikom poslova Ambasade Ruske Federacije Andrejom Morozovom razgovarala sam danas o aktuelnoj situaciji u BiH i drugim važnim temama", napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".
Sa otpravnikom poslova Ambasade Ruske Federacije Andrejom Morozovom razgovarala sam danas o aktuelnoj situaciji u BiH i drugim važnim temama. Zahvalila sam sagovorniku na principijelnoj poziciji Ruske Federacije, dosljednom poštovanju Dejtonskog mirovnog sporazuma i ustavne… pic.twitter.com/R55jCZY1AH— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) June 2, 2026
