Kalinić: PIK nema legalitet i legitimitet, novi visoki predstavnik može da bude samo moderator

Bivši predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Dragan Kalinić izjavio je Srni uoči sjednice Savjeta za sprovođenje mira /PIK/, na kojoj bi trebalo da bude riječi o imenovanju novog visokog predstavnika, da je sporan legalitet i legitimitet ove vandejtonske tvorevine koja na volšeban način opstaje godinama iako nema uporište u Ustavu BiH.

"Sporan je i sa stanovišta legitimiteta jer su Rusija, kao garant i potpisnik sporazuma, i Kina, dakle dvije velike sile, odavno napustile PIK", ukazao je Kalinić.

Kalinić smatra da ovih dana sve liči na to da će se rašomonijada oko OHR-a i visokog predstavnika na ovaj ili onaj način nastaviti, jer su se, kada je izgledalo da su učinjena dva koraka naprijed, događaji vraćali korak unazad.

"Zvaničnici Republike Srpske, posebno nakon rezolucije Narodne skupštine o ukidanju OHR-a, s pravom će osporavati njegov izbor sve dok Savjet bezbjednosti UN posebnom rezolucijom ne potvrdi njegovo imenovanje. Pri tome, više je nego jasno da se traži redukcija njegovih samoproklamovanih ovlaštenja koja su i dovela do kontinuiranog političkog i pravnog haosa u BiH", istakao je Kalinić.

Kalinić je napomenuo da se traži i ograničenje trajanja mandata visokog predstavnika, najpoželjnije na godinu dana, eventualno na dvije, kako bi se bez uslovljavanja od EU sprovela izlazna strategija za OHR iz BiH.

"Ako izuzmemo nerealne težnje dijela muslimana-Bošnjaka za unitarnom državom pokazuje se da OHR, kao ni visoki predstavnik, nisu više potrebni političkim predstavnicima sva tri naroda, jer je pretpostavka da su oni u stanju da izađu iz `političkih pelena` i započnu normalan život", rekao je Kalinić.

Kada je riječ o sadašnjim srpskim predstavnicima iz aktuelne vlasti, poručio je Kalinić, oni su odavno postali politički zreli i samosvjesni da im dalje tutorstvo zaista više ne treba i da im vrijeđa inteligenciju.

"Bez namjere da vrijeđam, ali valjda su i druga dva naroda u stanju da izađu iz političkog puberteta i konačno odrastu. To je preduslov za bilo kakav racionalan razgovor i eventualni dogovor svih onih koji žive u ovoj zemlji - da samo oni, a ne samozvani stranci, određuju njenu budućnost", rekao je Kalinić.

On smatra da u svemu tome novi visoki predstavnik najviše što može da bude je moderator.

"A najbolje što može i što bi zbog mira i stabilnosti trebalo da učini u ovoj mirnoj tranziciji iz protektorata u normalnu, demokratsku zemlju, jeste da poništi sve neustavne i nezakonite dekrete ranijih visokih predstavnika, iznad svega stranca koji se odaziva na prezime Šmit i da se vrati izvornom Dejtonskom mirovnom sporazumu", naglasio je Kalinić.

On vjeruje da je sadašnja vlast u Republici Srpskoj spremna da doprinese ovom prijeko potrebnom povratku na dijalog i dogovoru sa svima koji konstituišu dejtonsku BiH.

"Uslov je da nas pri tome niko ne ucjenjuje ili prijeti, jer na to više nećemo pristajati i, to, jednostavno, kod našeg naroda više ne prolazi. Ovo je naša zemlja za čiju su samostalnost, slobodu i ravnopravnost sa drugima narodima živote dali najbolji među nama", poručio je Kalinić.