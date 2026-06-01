Penzioneri nestrpljivo iščekuju poštara: Evo kada počinje isplata penzija u FBiH

Penzije za maj u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene u petak, 5. juna, preko Jedinstvenog računa trezora FBiH, saopšteno je iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 666,76 KM, zagarantovana 795,74 KM, dok najviša penzija iznosi 3.333,79 KM.

Osnovica za obračun penzije

U skladu s izmjenama i dopunama Zakona o PIO, za korisnike koji pravo na penziju ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine, osnovica za obračun najniže penzije utvrđena je u iznosu od 724,36 KM.

Na osnovu te osnovice, najniža penzija za osiguranike s manje od 20 godina staža iznosi 434,62 KM, za staž od 20 do 25 godina 470,83 KM, za staž od 25 do 30 godina 507,05 KM, za staž od 30 do 35 godina 543,27 KM, za staž od 35 do 40 godina 615,71 KM, dok za osiguranike sa 40 i više godina staža iznosi 688,14 KM.

Najniža invalidska i najniža porodična penzija za korisnike koji su pravo ostvarili nakon 1. januara 2026. godine utvrđene su u iznosu od 651,92 KM.

Istovremeno, zagarantovana penzija za korisnike sa 40 i više godina penzijskog staža koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine iznosi 842,44 KM.

Najniža penzija za korisnike koji pravo ostvaruju prema posebnim propisima iz oblasti boračke populacije utvrđena je u iznosu od 666,76 KM.

Prosječna penzija

Prosječna samostalna penzija za maj iznosi 851,60 KM.

Penziju za maj primiće ukupno 468.769 korisnika, a za isplatu je osigurano približno 355,7 miliona konvertibilnih maraka, prenosi Fokus.ba.