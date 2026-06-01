Vladajuća koalicija u Hrvatskoj će razgovarati o inicijativi Domovinskog pokreta o BiH

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković izjavio je da će vladajuća koalicija u Hrvatskoj razgovarati o inicijativi Domovinskog pokreta za uspostavljanje hrvatske izborne jedinice u FBiH ili da se u suprotnom vrati hrvatska republika Herceg-Bosna.

Plenković je istakao da Hrvatska pažljivo prati situaciju u BiH, gdje Hrvati i dalje nemaju mogućnost izbora legitimnog člana Predsjedništva BiH, jer ponovno nije postignut dogovor o izmjeni Izbornog zakona, prenosi "Srna".

Hronika Teška nesreća u Kozluku: Poginuo pješak

"To je dugogodišnja anomalija koja traje od 2006. godine", rekao je Plenković i potvrdio podršku kandidatu HDZ-a BiH za hrvatskog člana Predsjedništva BiH Darijani Filipović.

Plenković, koji je i premijer Hrvatske, kaže da nije bio unaprijed obaviješten o inicijativi Domovinskog pokreta, koju je ocijenio kao pokušaj političkog profilisanja.

On je najavio razgovor na nivou koalicije kako bi se utvrdio, kako kaže, smisao inicijative, prenosi HRT.

"Da bi se nešto promijenilo u BiH, nisu dovoljni samo Hrvati i Hrvatska. Potrebno je da i drugi na to pristanu, u tome je cijela igra", rekao je Plenković.

Republika Srpska Inicijativa o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa našeg naroda u BiH

Hrvatska stranka Domovinski pokret danas je zatražila da se deklaracijom hitno pokrene inicijativa za uspostavljanje hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH ili da se u suprotnom vrati hrvatska republika Herceg-Bosna.

Oni su poručili da Hrvati nikada neće pristati na takozvanu građansku BiH, te da treba da imaju pravo i mogućnost da suvereno biraju svoje predstavnike.