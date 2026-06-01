Logo
Large banner

CIK BiH: Stranke masovno krivotvorile potpise za kandidaturu

Autor:

ATV
01.06.2026 22:51

Komentari:

0
ЦИК БиХ: Странке масовно кривотвориле потписе за кандидатуру
Foto: ATV

Političke partije na samom početku izbornog procesa, odnosno prilikom prijave za učešće na izbore, već su počele da krše zakon i vrše ozbiljna krivična djela, a jedno od njih je i krivotvorenje potpisa podrške.

Broj potpisa potrebnih za kandidaturu:

  • 5.000 potpisa za člana Predsjedništva BiH
  • 5.000 potpisa za Predstavnički dom PS BiH
  • 3.000 potpisa za Narodnu skupštinu RS
  • 3.000 potpisa za predsjednika i potpredsjednike RS
  • 3.000 potpisa za Parlament FBiH
  • 500 potpisa za kantonalne skupštine do 100.000 birača
  • 1.000 potpisa za kantonalne skupštine sa više od 100.000 birača

"Primijećen je značajan broj krivotvorenja potpisa. Izrazito je poražavajući podatak da stranke na samom početku - nisu još ni ovjerene za učešće na izborima - već čine tako značajna krivična djela i u tom obimu. U pitanju su stotine krivotvorenih potpisa", rekla je Vanja Bjelica Prutina, član Centralne izborne komisije BiH.

CIK će obavijestiti Tužilaštvo

O ovome je bilo govora na sjednici Centralne izborne komisije BiH, na kojoj se razmatrala ovjera političkih partija za učešće na izborima, a tamo gdje je utvrđeno krivotvorenje ili sumnja u krivotvorenje potpisa CIK će obavijestiti nadležno Tužilaštvo Bosne i Hercegovine.

Inače, sam CIK odbio je ovjeru nekoliko političkih partija upravo zbog potpisa. Utvrđeno je da neke od njih nisu dostavile dovoljan broj potpisa, dok kod nekih nedostaje dovoljan broj "validnih potpisa".

Pojedine partije nisu ovjerene za određene nivoe vlasti, iako su se prijavile za njih, a razlog je takođe nedovoljan broj potpisa pa je tako PDP Republike Srpske ovjeren za izbore za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske i Narodnu skupštinu Republike Srpske, ali ne i za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, piše Glas Srpske.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

CIK BiH

Izbori 2026

Predsjedništvo BiH

Bosna i Hercegovina

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Више особа убијено у стравичном случају породичног насиља: Рањен и полицајац

Svijet

Više osoba ubijeno u stravičnom slučaju porodičnog nasilja: Ranjen i policajac

1 h

0
Апартман хотел соба просторија

Zanimljivosti

Ovaj predmet je imala svaka kuća, a danas opet za njim lude

1 h

0
представник Русије при УН Василиј Небензја

Svijet

Nebenzja: EU zatvara oči od pred zločinima Kijeva

1 h

0
МУП Републике Српске, полиција, грб

Hronika

Teška nesreća kod Gradiške, saobraćaj blokiran

1 h

0

Više iz rubrike

Владајућа коалиција у Хрватској ће разговарати о иницијативи Домовинског покрета о БиХ

BiH

Vladajuća koalicija u Hrvatskoj će razgovarati o inicijativi Domovinskog pokreta o BiH

4 h

0
Предсједник Европског савјета Антонио Кошта

BiH

Košta: Domaći političari moraju odlučiti hoće li ubrzati EU put BiH

5 h

2
Потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић на сједници Главног одбора СНСД-а

BiH

Bećirović ponovo pokušao da manipuliše, Cvijanovićeva mu očitala lekciju

7 h

3
Српски члан Предсједништва

BiH

Cvijanović Sarajevu: Vi ne znate šta bi sa normalnom i suverenom zemljom

8 h

0

  • Najnovije

23

02

Dizel otišao ispod 3 marke na nekim pumpama

23

01

Penzioneri nestrpljivo iščekuju poštara: Evo kada počinje isplata penzija u FBiH

22

51

CIK BiH: Stranke masovno krivotvorile potpise za kandidaturu

22

50

Više osoba ubijeno u stravičnom slučaju porodičnog nasilja: Ranjen i policajac

22

47

Ovaj predmet je imala svaka kuća, a danas opet za njim lude

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner