CIK BiH: Stranke masovno krivotvorile potpise za kandidaturu

Političke partije na samom početku izbornog procesa, odnosno prilikom prijave za učešće na izbore, već su počele da krše zakon i vrše ozbiljna krivična djela, a jedno od njih je i krivotvorenje potpisa podrške.

Broj potpisa potrebnih za kandidaturu:

5.000 potpisa za člana Predsjedništva BiH

5.000 potpisa za Predstavnički dom PS BiH

3.000 potpisa za Narodnu skupštinu RS

3.000 potpisa za predsjednika i potpredsjednike RS

3.000 potpisa za Parlament FBiH

500 potpisa za kantonalne skupštine do 100.000 birača

1.000 potpisa za kantonalne skupštine sa više od 100.000 birača

"Primijećen je značajan broj krivotvorenja potpisa. Izrazito je poražavajući podatak da stranke na samom početku - nisu još ni ovjerene za učešće na izborima - već čine tako značajna krivična djela i u tom obimu. U pitanju su stotine krivotvorenih potpisa", rekla je Vanja Bjelica Prutina, član Centralne izborne komisije BiH.

CIK će obavijestiti Tužilaštvo

O ovome je bilo govora na sjednici Centralne izborne komisije BiH, na kojoj se razmatrala ovjera političkih partija za učešće na izborima, a tamo gdje je utvrđeno krivotvorenje ili sumnja u krivotvorenje potpisa CIK će obavijestiti nadležno Tužilaštvo Bosne i Hercegovine.

Inače, sam CIK odbio je ovjeru nekoliko političkih partija upravo zbog potpisa. Utvrđeno je da neke od njih nisu dostavile dovoljan broj potpisa, dok kod nekih nedostaje dovoljan broj "validnih potpisa".

Pojedine partije nisu ovjerene za određene nivoe vlasti, iako su se prijavile za njih, a razlog je takođe nedovoljan broj potpisa pa je tako PDP Republike Srpske ovjeren za izbore za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske i Narodnu skupštinu Republike Srpske, ali ne i za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, piše Glas Srpske.