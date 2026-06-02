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Proširenje kapaciteta produženog boravka u pet banjalučkih škola

Autor:

Ivana Kordić
02.06.2026 19:34

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Ходник Основне школе у Бањалуци.
Foto: ATV

Vlada Republike Srpske obezbijedila je više od 4,3 miliona maraka za proširenje kapaciteta produženog boravka u pet banjalučkih osnovnih škola.

Riječ je o osnovnim školama „Branko Radičević“, „Đura Jakšić“, „Aleksa Šantić“, „Branko Ćopić“ i osnovnoj školi „Georgi Stojkov Rakovski“, koja je u fazi pribavljanja lokacijskih, urbanističkih i tehničkih uslova, kao i projektne dokumentacije, a kada se dobije građevinska dozvola, raspisaće se javni poziv.

Više od 4,3 miliona maraka za proširenje kapaciteta produženog boravka u pet osnovnih škola u Banjaluci obezbijedila je Vlada Srpske. Roditelji su zadovoljni, što zbog kreativnog razvoja djece, ali i socijalizacije.

„Ja ću samo da napomenem da učenici koji idu u prvi i drugi razred, odnosno prvu trijadu OŠ, obično imaju međunastavu u nekom periodu od 11 do 14 časova i zaista je nekada teško organizovati dovesti i odvesti djecu“, rekla je član savjeta roditelja OŠ „Georgi Stojkov Rakovski“ Maja Perić.

„Smatram da bi proširenje kapaciteta bilo veoma značajno kako za roditelje, tako i za učenike i njihovu socijalizaciju“, istakla je Milka Devušić član savjeta roditelja OŠ „Georgi Stojkov Rakovski“.

Posebno se raduju u OŠ „Branko Radičević“, koja broji više od 1.850 učenika. I OŠ „Georgi Stojkov Rakovski“ dobila je priliku da riješi problem produženog boravka, gdje bi mogli da borave i učenici iz drugog i trećeg razreda. U toku je izrada projekta, nakon čega slijedi i dobijanje građevinske dozvole.

„Mi ćemo riješiti problem jer ćemo dobiti prostor za minimalno još 50 učenika u produženom boravku“, rekla je direktorica OŠ „Georgi Stojkov Rakovski“ Ivana Ljubojević.

„Mi preko 10 godina nemamo produženi boravak, prostornih kapaciteta nemamo uopšte, i upravo danas na sastanku smo razgovarali o tome šta su nam dalji koraci upravo da riješimo ovaj problem u našoj školi, koji nismo imali preko 12 godina“, rekao je direktor OŠ „Branko Radičević“ Siniša Rendić.

Slijedi rješavanje urbanističko-tehničkih i lokacijskih uslova, kao i dobijanje građevinskih dozvola i izrada projekata za dogradnju prostora. Nakon toga slijedi procedura javne nabavke.

„Prije svega moramo ispoštovati sve zakone, ne smijemo odstupiti ni milimetra zato što se u principu radi o bezbjednosti djece, a i samih prosvjetnih radnika. Na kraju krajeva, ne gradimo vikendicu, gradimo školu“, poručio je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović.

Sa ciljem poboljšanja uslova i rada u školama, za ovu godinu u gradu Banjaluci planirano je da sve osnovne banjalučke škole dobiju po 20.000 KM kao grantovska sredstva.

„Evo i danas sam informisan da Grad još uvijek, nažalost, nije izvršio isplatu prema školama i zaista ću se postarati da taj novac dođe na mjesto koje je neophodno“, istakao je predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković.

Proširenjem kapaciteta produženog boravka nastavljaju se znatna ulaganja u unapređenje uslova za vaspitanje i obrazovanje učenika od strane Vlade Republike Srpske.

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Tagovi :

produženi boravak

Banjaluka

Škola

Ljubo Ninković

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