Putin traži veću zaštitu ruskog jezika, previše je latinice

02.06.2026 19:27

Руски председник Владимир Путин предсједава састанком о јмерама подршке рођацима погинулих и повријеђених у нападу на колеџ у Старобељску, у Луганској области Украјине под контролом Русије, у Кремљу у Москви, у понедјељак, 1. јуна 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Kremlin Pool Photo

Ruski predsjednik Vladimir Putin ukazao je na to da u Rusiji i dalje ima mnogo reklama ispisanih latinicom, te da je potrebno razmotriti kako da se ovo pitanje riješi i da se zaštiti ruski jezik.

- Prema svemu što se tiče našeg maternjeg jezika odnosimo se kao prema nečemu što se podrazumijeva. Evo, na primjer, reklame na latinici su svuda oko nas. U Moskvi nešto manje, ali i ovdje ih ima i to često bez stvarnog razloga - rekao je Putin na sjednici Savjeta za podršku ruskom jeziku i jezicima naroda Rusije.

Ruski predsjednik je predložio da bude razmotreno kako da se to pitanje riješi.

On je podsjetio na inicijativu predsjednika Kazahstana Kasima Žomarta Tokajeva o osnivanju međunarodne organizacije ruskog jezika, koju je ocijenio kao odličnu ideju, prenosi "Sputnjik".

U Rusiji su krajem februara stupile na snagu odredbe koje ograničavaju upotrebu stranih riječi na reklamnim natpisima, putokazima i informativnim tablama.

Na stranim jezicima bez prevoda na ruski mogu ostati samo natpisi koji su registrovani kao robne marke, uslužni znakovi ili zvanični nazivi kompanija.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

