Putin traži veću zaštitu ruskog jezika, previše je latinice

Ruski predsjednik Vladimir Putin ukazao je na to da u Rusiji i dalje ima mnogo reklama ispisanih latinicom, te da je potrebno razmotriti kako da se ovo pitanje riješi i da se zaštiti ruski jezik.

- Prema svemu što se tiče našeg maternjeg jezika odnosimo se kao prema nečemu što se podrazumijeva. Evo, na primjer, reklame na latinici su svuda oko nas. U Moskvi nešto manje, ali i ovdje ih ima i to često bez stvarnog razloga - rekao je Putin na sjednici Savjeta za podršku ruskom jeziku i jezicima naroda Rusije.

Ruski predsjednik je predložio da bude razmotreno kako da se to pitanje riješi.

On je podsjetio na inicijativu predsjednika Kazahstana Kasima Žomarta Tokajeva o osnivanju međunarodne organizacije ruskog jezika, koju je ocijenio kao odličnu ideju, prenosi "Sputnjik".

U Rusiji su krajem februara stupile na snagu odredbe koje ograničavaju upotrebu stranih riječi na reklamnim natpisima, putokazima i informativnim tablama.

Na stranim jezicima bez prevoda na ruski mogu ostati samo natpisi koji su registrovani kao robne marke, uslužni znakovi ili zvanični nazivi kompanija.

(SRNA)