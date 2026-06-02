Logo
Large banner

Malenoj Anastasiji Kočić potrebna pomoć

Autor:

ATV
02.06.2026 19:08

Komentari:

0
Анастасија Кочић
Foto: Fejsbuk

Humanitarno udruženje " Mali Anđeo" pokrenulo je humanitarnu akciju za osmogodišnju Anastaziju Kočić iz Orašja, kod Brčkog.

Anastasija od samog rođenja vodi tešku životnu borbu, a pozivom na broj 17166 donirate 2 KM.

Djevojčica je prošla kroz više složenih medicinskih zahvata, uključujući operaciju zatvaranja spina bifide, kao i ugradnju VP šanta zbog nakupljanja tečnosti u mozgu.

"Zbog svog zdravstvenog stanja, Anastazija danas ne može hodati niti govoriti. Svakodnevno prolazi kroz čak pet kateterizacija, što je dodatno izlaže čestim infekcijama i upalama. Njena lijeva noga je deformisana i zahtijeva kontinuirane fizikalne terapije i liječenje, najčešće u inostranstvu", stoji u objavi.

Iz Udruženja pojašnjavaju da je zahvaljujući podršci humanih ljudi, već učinjen veliki korak, kupljen je automobil i omogućeni su odlasci na rehabilitacije, što je, kako navode, od ogromnog značaja za Anastazijin napredak.

"U narednom periodu planirano je i prilagođavanje stambenog prostora, posebno opremanje kupatila, kako bi joj se olakšali svakodnevni uslovi života, kao i nastavak liječenja", navodi se u objavi.

Ističu da je broj 17166 jedinstven za sva tri mobilna operatera u Bosni i Hercegovini.

Donacije su moguće i putem računa:

Broj računa: 5520002009328582 Banka: Adiko Banka Primalac: Humanitarno udruženje "Mali Anđeo" Svrha uplate: Za Anastaziju

Uplate iz inostranstva:

IBAN: BA3955200020062114139 SVIFT: HAABBA2B Primalac: Humanitarno udruženje "Mali Anđeo" Svrha uplate: Za Anastaziju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Anastasija Kočić

humanost

Humanitarna akcija

Brčko

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Новац, конвертибилне марке, званична валута Босне и Херцеговине

Društvo

Prilika za mlade u Srpskoj da osvoje do 1.000 KM

2 h

0
Несвакидашњи поклон: Матуранти у БиХ разреднику купили сет гума и фелги

Društvo

Nesvakidašnji poklon: Maturanti u BiH razredniku kupili set guma i felgi

2 h

0
Замагљен прозор, због хладног времена на ком се виде капљице кише. У позадини се види застава Републике Српске.

Društvo

Nakon sunca, spremite se za kišu i led - ovi dijelovi su najviše na udaru

2 h

0
Fond PIO Republike Srpske

Društvo

Fond PIO upozorio penzionere: Budite oprezni

3 h

0

  • Najnovije

19

39

Prijava protiv vlasnika picerije: Ubijeni maturant u Drnišu nije smio da radi

19

38

Objavljen snimak monstruoznog napada na ženu u BiH

19

34

Proširenje kapaciteta produženog boravka u pet banjalučkih škola

19

27

Putin traži veću zaštitu ruskog jezika, previše je latinice

19

25

Mladi poludjeli za mini penzijama - o čemu je tačno riječ

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner