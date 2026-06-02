Malenoj Anastasiji Kočić potrebna pomoć

Humanitarno udruženje " Mali Anđeo" pokrenulo je humanitarnu akciju za osmogodišnju Anastaziju Kočić iz Orašja, kod Brčkog.

Anastasija od samog rođenja vodi tešku životnu borbu, a pozivom na broj 17166 donirate 2 KM.

Djevojčica je prošla kroz više složenih medicinskih zahvata, uključujući operaciju zatvaranja spina bifide, kao i ugradnju VP šanta zbog nakupljanja tečnosti u mozgu.

"Zbog svog zdravstvenog stanja, Anastazija danas ne može hodati niti govoriti. Svakodnevno prolazi kroz čak pet kateterizacija, što je dodatno izlaže čestim infekcijama i upalama. Njena lijeva noga je deformisana i zahtijeva kontinuirane fizikalne terapije i liječenje, najčešće u inostranstvu", stoji u objavi.

Iz Udruženja pojašnjavaju da je zahvaljujući podršci humanih ljudi, već učinjen veliki korak, kupljen je automobil i omogućeni su odlasci na rehabilitacije, što je, kako navode, od ogromnog značaja za Anastazijin napredak.

"U narednom periodu planirano je i prilagođavanje stambenog prostora, posebno opremanje kupatila, kako bi joj se olakšali svakodnevni uslovi života, kao i nastavak liječenja", navodi se u objavi.

Ističu da je broj 17166 jedinstven za sva tri mobilna operatera u Bosni i Hercegovini.

Donacije su moguće i putem računa:

Broj računa: 5520002009328582 Banka: Adiko Banka Primalac: Humanitarno udruženje "Mali Anđeo" Svrha uplate: Za Anastaziju

Uplate iz inostranstva:

IBAN: BA3955200020062114139 SVIFT: HAABBA2B Primalac: Humanitarno udruženje "Mali Anđeo" Svrha uplate: Za Anastaziju.