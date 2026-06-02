Logo
Large banner

Fond PIO upozorio penzionere: Budite oprezni

Autor:

Stevan Lulić
02.06.2026 15:45

Komentari:

0
Fond PIO Republike Srpske
Foto: ATV

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske poslao je važno upozorenje penzionerima na novu prevaru koja se širi.

Kako su naveli, Fond sa kompanijom "LETIĆ Volteks d.o.o.”, sa adresom u Novom Sadu, nema zaključen važeći ugovor niti uspostavljen bilo kakav oblik poslovne saradnje.

илу-новац-01052026

Ekonomija

Oglas u BiH zapalio mreže: Plata 6.000 KM i besplatan smještaj

"U proteklom periodu Fond je zaprimio informacije da se navedeno pravno lice u komunikaciji sa korisnicima poziva na saradnju sa Fondom. S tim u vezi, naglašavamo da Fond nema bilo kakav vid poslovne saradnje sa kompanijom LETIĆ Volteks d.o.o. i svako pozivanje u ime Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje ne predstavlja istinu", poručili su iz Fonda.

Pozvali su sve penzionere da budu oprezni i da ne nasjedaju na eventualne pozive u kojima se navodi bilo kakva poslovna saradnja sa Fondom, te da isto odmah prijave u najbližu poslovnicu Fonda ili organima Ministarstva unutrašnjih poslova.

"Fond će i ubuduće na svako neosnovano pozivanje na poslovnu saradnju reagovati i preduzeti odgovarajuće mjere u skladu sa zakonom", zaključili su iz Fonda.

Upozorenje i iz Udruženja Don

Podsjećamo, juče je isto upozorenje uputilo i Udruženje za zaštitu potrošača Don.

полиција-Република Српска-знак стоп

Društvo

GRAFIKA: Ovo su nove kazne za saobraćajne prekršaje

Kako su naveli, sumnja se na ozbiljne obmanjujuće prakse tokom prezentacija i ugovaranja prodaje, a dodatni alarm za oprez je i činjenica da pomenutu firmu uopšte nije moguće pronaći u registru kompanija u BiH, već se njena zvanična adresa nalazi u Novom Sadu.

"Putujući trgovci u predstavljanju penzionere informišu da sve rade u saglasnosti sa određenim fondovima.

Penzionerima su tokom procesa prodaje traženi i uzimani lični podaci sa lične karte, podaci o čeku od penzije, dok pojedini tvrde da im nakon potpisivanja nije ostavljen primjerak ugovora ili potpuna dokumentacija o kupovini", kažu u Udruženju pozivajući se na osobe koje su im prijavile ove prevare.

Kako prepoznati prevaru

Građani, upozoravaju dalje, ne treba da daju lične dokumente i podatke bez jasnog objašnjenja svrhe i detaljne provjere onoga što potpisuju, te da nikakve ugovore nikada ne potpisuju pod pritiskom.

Пензионери

Društvo

Od sljedećeg mjeseca veće penzije za 469.000 korisnika u BiH

"Ukoliko trgovac insistira na hitnoj odluci uz izgovore da ponuda važi samo danas, ili izbjegava da ostavi papire, to je jasan znak za uzbunu i prekid razgovora", navode iz Udruženja.

Osim toga, podsjetili su građane da:

  • imaju pravo da dobiju primjerak ugovora;
  • imaju pravo da znaju ukupnu cijenu i način plaćanja;
  • imaju pravo da im se ne uskraćuju informacije prije kupovine;
  • imaju pravo da se konsultuju sa porodicom prije donošenja odluke.

Apel porodicama penzionera

Porodicama penzionera Udruženje je uputilo apel da razgovaraju sa starijim članovima i upozore ih da ne ustupaju lične podatke nepoznatim licima.

"Ukoliko imate problema, dodatnih saznanja pozovite na broj 052/231-155 ili nam pišite na mejl potrosac@donprijedor.org", poručili su na kraju iz Udruženja "DON".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Fond PIO

Upozorenje

Penzioneri

prevara

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Није Бањалука: У овом граду у Српској су најскупљи станови

Ekonomija

Nije Banjaluka: U ovom gradu u Srpskoj su najskuplji stanovi

1 h

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Srbija

Užas u Prokuplju: Kontejner pao na ženu, prolaznici opisali jezive prizore

1 h

0
Радници Црвеног крста носе тијело особе која је умрла од еболе у ​​ковчег у здравственом центру у Рвампари, Конго, у сриједу, 20. маја 2026. године.

Zdravlje

Potvrđeni novi slučajevi ebole, testiranje otežano

56 min

0
Ружа

Scena

Influenserka pronađena mrtva u stanu, sumnja se na jedno

1 h

0

Više iz rubrike

Полиција знак Стоп, такозвано полицијско лизало

Društvo

GRAFIKA: Ovo su nove kazne za saobraćajne prekršaje

47 min

0
Од сљедећег мјесеца веће пензије за 469.000 корисника у БиХ

Društvo

Od sljedećeg mjeseca veće penzije za 469.000 korisnika u BiH

56 min

0
салата тјестенина поврће

Društvo

Idealna za ljetne dane: Napravite osvježavajuću grčku salatu s tjesteninom

2 h

0
Младић и жена се свађају у саообраћају

Društvo

Žena blokirala saobraćaj, odbijala da se mimoiđe s drugim vozilom: Možeš da prođeš i nećeš!

3 h

2

  • Najnovije

16

23

Igre jakih, srca velikih: Bronzani Majdan ovog vikenda postaje centar humanosti i sporta

16

16

Zaplijenjeno milion tableta sa liste psihoaktivnih supstanci: Hapšenje na graničnom prelazu

16

03

Omekšivač nije preporučljivo koristiti pri pranju ove odjeće: Može je oštetiti

15

51

Istraga nakon smrti djevojčice u Austriji: Troje ljekara pod lupom zbog kobnog propusta

15

50

Finansijski horoskop za jun: Ova dva znaka neće znati šta će s parama

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner