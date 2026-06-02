Fond PIO upozorio penzionere: Budite oprezni

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske poslao je važno upozorenje penzionerima na novu prevaru koja se širi.

Kako su naveli, Fond sa kompanijom "LETIĆ Volteks d.o.o.”, sa adresom u Novom Sadu, nema zaključen važeći ugovor niti uspostavljen bilo kakav oblik poslovne saradnje.

Ekonomija Oglas u BiH zapalio mreže: Plata 6.000 KM i besplatan smještaj

"U proteklom periodu Fond je zaprimio informacije da se navedeno pravno lice u komunikaciji sa korisnicima poziva na saradnju sa Fondom. S tim u vezi, naglašavamo da Fond nema bilo kakav vid poslovne saradnje sa kompanijom LETIĆ Volteks d.o.o. i svako pozivanje u ime Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje ne predstavlja istinu", poručili su iz Fonda.

Pozvali su sve penzionere da budu oprezni i da ne nasjedaju na eventualne pozive u kojima se navodi bilo kakva poslovna saradnja sa Fondom, te da isto odmah prijave u najbližu poslovnicu Fonda ili organima Ministarstva unutrašnjih poslova.

"Fond će i ubuduće na svako neosnovano pozivanje na poslovnu saradnju reagovati i preduzeti odgovarajuće mjere u skladu sa zakonom", zaključili su iz Fonda.

Upozorenje i iz Udruženja Don

Podsjećamo, juče je isto upozorenje uputilo i Udruženje za zaštitu potrošača Don.

Društvo GRAFIKA: Ovo su nove kazne za saobraćajne prekršaje

Kako su naveli, sumnja se na ozbiljne obmanjujuće prakse tokom prezentacija i ugovaranja prodaje, a dodatni alarm za oprez je i činjenica da pomenutu firmu uopšte nije moguće pronaći u registru kompanija u BiH, već se njena zvanična adresa nalazi u Novom Sadu.

"Putujući trgovci u predstavljanju penzionere informišu da sve rade u saglasnosti sa određenim fondovima.

Penzionerima su tokom procesa prodaje traženi i uzimani lični podaci sa lične karte, podaci o čeku od penzije, dok pojedini tvrde da im nakon potpisivanja nije ostavljen primjerak ugovora ili potpuna dokumentacija o kupovini", kažu u Udruženju pozivajući se na osobe koje su im prijavile ove prevare.

Kako prepoznati prevaru

Građani, upozoravaju dalje, ne treba da daju lične dokumente i podatke bez jasnog objašnjenja svrhe i detaljne provjere onoga što potpisuju, te da nikakve ugovore nikada ne potpisuju pod pritiskom.

Društvo Od sljedećeg mjeseca veće penzije za 469.000 korisnika u BiH

"Ukoliko trgovac insistira na hitnoj odluci uz izgovore da ponuda važi samo danas, ili izbjegava da ostavi papire, to je jasan znak za uzbunu i prekid razgovora", navode iz Udruženja.

Osim toga, podsjetili su građane da:

imaju pravo da dobiju primjerak ugovora;

imaju pravo da znaju ukupnu cijenu i način plaćanja;

imaju pravo da im se ne uskraćuju informacije prije kupovine;

imaju pravo da se konsultuju sa porodicom prije donošenja odluke.

Apel porodicama penzionera

Porodicama penzionera Udruženje je uputilo apel da razgovaraju sa starijim članovima i upozore ih da ne ustupaju lične podatke nepoznatim licima.

"Ukoliko imate problema, dodatnih saznanja pozovite na broj 052/231-155 ili nam pišite na mejl potrosac@donprijedor.org", poručili su na kraju iz Udruženja "DON".