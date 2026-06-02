Fond PIO upozorio penzionere: Budite oprezni

Autor:Stevan Lulić
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske poslao je važno upozorenje penzionerima na novu prevaru koja se širi.
Kako su naveli, Fond sa kompanijom "LETIĆ Volteks d.o.o.”, sa adresom u Novom Sadu, nema zaključen važeći ugovor niti uspostavljen bilo kakav oblik poslovne saradnje.
"U proteklom periodu Fond je zaprimio informacije da se navedeno pravno lice u komunikaciji sa korisnicima poziva na saradnju sa Fondom. S tim u vezi, naglašavamo da Fond nema bilo kakav vid poslovne saradnje sa kompanijom LETIĆ Volteks d.o.o. i svako pozivanje u ime Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje ne predstavlja istinu", poručili su iz Fonda.
Pozvali su sve penzionere da budu oprezni i da ne nasjedaju na eventualne pozive u kojima se navodi bilo kakva poslovna saradnja sa Fondom, te da isto odmah prijave u najbližu poslovnicu Fonda ili organima Ministarstva unutrašnjih poslova.
"Fond će i ubuduće na svako neosnovano pozivanje na poslovnu saradnju reagovati i preduzeti odgovarajuće mjere u skladu sa zakonom", zaključili su iz Fonda.
Podsjećamo, juče je isto upozorenje uputilo i Udruženje za zaštitu potrošača Don.
Kako su naveli, sumnja se na ozbiljne obmanjujuće prakse tokom prezentacija i ugovaranja prodaje, a dodatni alarm za oprez je i činjenica da pomenutu firmu uopšte nije moguće pronaći u registru kompanija u BiH, već se njena zvanična adresa nalazi u Novom Sadu.
"Putujući trgovci u predstavljanju penzionere informišu da sve rade u saglasnosti sa određenim fondovima.
Penzionerima su tokom procesa prodaje traženi i uzimani lični podaci sa lične karte, podaci o čeku od penzije, dok pojedini tvrde da im nakon potpisivanja nije ostavljen primjerak ugovora ili potpuna dokumentacija o kupovini", kažu u Udruženju pozivajući se na osobe koje su im prijavile ove prevare.
Građani, upozoravaju dalje, ne treba da daju lične dokumente i podatke bez jasnog objašnjenja svrhe i detaljne provjere onoga što potpisuju, te da nikakve ugovore nikada ne potpisuju pod pritiskom.
"Ukoliko trgovac insistira na hitnoj odluci uz izgovore da ponuda važi samo danas, ili izbjegava da ostavi papire, to je jasan znak za uzbunu i prekid razgovora", navode iz Udruženja.
Porodicama penzionera Udruženje je uputilo apel da razgovaraju sa starijim članovima i upozore ih da ne ustupaju lične podatke nepoznatim licima.
"Ukoliko imate problema, dodatnih saznanja pozovite na broj 052/231-155 ili nam pišite na mejl potrosac@donprijedor.org", poručili su na kraju iz Udruženja "DON".
