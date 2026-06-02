Policija opkolila objekte Radoja Zvicera: Akcija traje satima

02.06.2026 16:34

Полиција опколила објекте Радоја Звицера: Акција траје сатима
Foto: Youtube / Printscreen

Uprava policije u saradnji sa Specijalnim državnim tužilaštvom (SDT) sprovodi opsežnu akciju na teritoriji Kotora i Tivta opkoljeno je više desetina objekata koje koriste odbjegli šef kavačke ćelije balkanskog narko kartela Radoje Zvicer i njegovi vojnici.

Prema istim informacijama, policija pretresa i češlja imovinu više pripadnika tog klana.

"Vijesti" nezvanično saznaju da će ta operacija duže trajati.

Akcija u Bokokotorskom zalivu izvodi se uz podršku Sektora za borbu protiv kriminala i Posebne jedinice policije. U operaciji učestvuje na stotine službenika.

