Bijela kuća nominovala nove ambasadore: Ko bi mogao u Srbiju, Crnu Goru, Bugarsku, Moldaviju

02.06.2026 09:32

Бијела кућа, предсједничка резиденција у Америци
Foto: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp nominovao je više kandidata za ambasadorske, pravosudne i visoke administrativne funkcije, uključujući i novog ambasadora SAD u Srbiji, objavljeno je na zvaničnoj stranici Bijele kuće.

Među nominovanima je Majkl Jang iz Jute, koji je predložen za izvanrednog i opunomoćenog ambasadora SAD u Srbiji.

Prijedlozi za ambasadorske funkcije obuhvataju zemlje širom svijeta, ali i one u regionu. Kao što smo već pisali, Ronald Džonson iz Masačusetsa nominovan je za ambasadora u BiH. Piter Mekoj iz Južne Karoline nominovan je za ambasadora u Crnoj Gori.

Za ambasadora u Bugarskoj nominovan je Daglas Holder sa Floride. Tramp je takođe nominovao i ambasadora u Moldaviji. Na tu funkciju bi trebalo da stupi Džozef Burkhalter iz Džordžije.

Predloženo je i više kandidata za funkcije saveznih tužilaca, maršala SAD i članova američkih regulatornih i trgovinskih komisija, navodi se na sajtu Bijele kuće.

Prethodni američki ambasador, Kristofer Hil, vratio se u SAD pre Trampove inauguracije u januaru. Tramp je prvo predložio Marka Brnovića kao njegovu zamjenu, ali je u oktobru prošle godine obavijestio Senat da povlači imenovanje bivšeg državnog tužioca Arizone.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

