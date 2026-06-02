Za 40 minuta počinio četiri krivična djela: Jajiću predložen pritvor

Ognjen Matavulj
02.06.2026 10:03

За 40 минута починио четири кривична дјела: Јајићу предложен притвор
Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci zatražilo je određivanje jednomjesečnog pritvora za M.J. (36) iz Banjaluke, osumnjičenog za dva razbojništva, pokušaj razbojništva i pokušaj iznude.

Kako saznaje ATV radi se o Milošu Jajiću iz Banjaluke.

”Postupajući tužilac je nakon ispitivanja osumnjičenog uputio Osnovnom sudu u Banjaluci prijedlog za određivanje mjere pritvora zbog sumnje da je počinio krivična djelo razbojništvo, pokušaj razbojništva i pokušaj iznude”, saopštilo je OJT Banjaluka.

Kako navode djela su počinjena 31. maja za svega 40 minuta.

”Osumnjičeni je od 10.20 do 11 časova u namjeri da za sebe pribavi protivpravnu imovinsku korist i oduzme novac i vrijednosti, prijetnjom da će fizički i upotrebom vatrenog oružja napasti na život i tijelo, počinio dva krivična djela u ugostiteljskim objektima, pekari i kladionici u Banjaluci”, navode u tužilaštvu.

Dodaju da je pritvor predložen zbog postojanja naročitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo i što bi puštanje na slobodu rezultiralo uznemirenju javnosti.

O prijedlogu za pritvor odlučiće sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Banjaluci.

