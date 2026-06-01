Mirjana Pajković nakon afere sa eksplicitnim snimcima dobila novo radno mjesto u Vladi Crne Gore

Bivša generalna direktorka Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu manjinskih i ljudskih prava Crne Gore, Mirjana Pajković, koja je zbog afere sa eksplicitnim snimcima krajem januara dala ostavku, a Vlada je razriješila 19. marta, nastavila je karijeru u tom Ministarstvu.
Ona je od 10. aprila raspoređena na službeničko radno mjesto - samostalna savjetnica 1, u istom Direktoratu.
To su Televiziji Vijesti odgovorili iz kabineta ministra za ljudska i manjinska prava Fatmira Đeke, navodeći da je to urađeno na osnovu člana 60 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, prema kome se osoba kojoj je prestao mandat - ako je saglasna, može rasporediti na radno mjesto koje odgovara njenom nivou kvalifikacije obrazovanja i sposobnostima, u istom organu.
Vijesti su početkom maja objavile da je o daljem radnom statusu Pajković sa njom 9. aprila razgovarao ministar Fatmir Đeka i da se moglo naslutiti da će ona nastaviti karijeru u tom ministarstvu odnosno u okviru Vlade.
