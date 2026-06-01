Logo
Large banner

Mirjana Pajković nakon afere sa eksplicitnim snimcima dobila novo radno mjesto u Vladi Crne Gore

Autor:

ATV
01.06.2026 21:55

Komentari:

1
Мирјана Пајковић након афере са експлицитним снимцима добила ново радно мјесто у Влади Црне Горе
Foto: Instagram

Bivša generalna direktorka Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu manjinskih i ljudskih prava Crne Gore, Mirjana Pajković, koja je zbog afere sa eksplicitnim snimcima krajem januara dala ostavku, a Vlada je razriješila 19. marta, nastavila je karijeru u tom Ministarstvu.

Ona je od 10. aprila raspoređena na službeničko radno mjesto - samostalna savjetnica 1, u istom Direktoratu.

Мореуз Баб ел-Мандеб

Svijet

Ako Iran zatvori Vrata žalosti svijet tone u noćnu moru

To su Televiziji Vijesti odgovorili iz kabineta ministra za ljudska i manjinska prava Fatmira Đeke, navodeći da je to urađeno na osnovu člana 60 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, prema kome se osoba kojoj je prestao mandat - ako je saglasna, može rasporediti na radno mjesto koje odgovara njenom nivou kvalifikacije obrazovanja i sposobnostima, u istom organu.

Vijesti su početkom maja objavile da je o daljem radnom statusu Pajković sa njom 9. aprila razgovarao ministar Fatmir Đeka i da se moglo naslutiti da će ona nastaviti karijeru u tom ministarstvu odnosno u okviru Vlade.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Mirjana Pajković snimak

Mirjana Pajković video

Mirjana Pajković

Mirjana Pajković posao

Mirjana Pajković godine

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Грађани дијела БиХ од сада казне могу плаћати без одласка на шалтер

Društvo

Građani dijela BiH od sada kazne mogu plaćati bez odlaska na šalter

2 h

0
Жесток судар: Повријеђено дијете из аутобуса

Srbija

Žestok sudar: Povrijeđeno dijete iz autobusa

2 h

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Region

Policija saslušala Dajkovića zbog srpskih pjesama

3 h

1
Предсједник САД-а Доналд Трамп говори током састанка кабинета у Бијелој кући, у сриједу, 27. маја 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp: Pregovori sa Iranom se ubrzano nastavljaju, Izrael i Hezbolah prekidaju sukob

3 h

0

Više iz rubrike

Аутомобил полиције Црне Горе.

Region

Policija saslušala Dajkovića zbog srpskih pjesama

3 h

1
Језива трагедија: Држављанин БиХ погинуо код Марибора, возио у супротном смјеру!

Region

Jeziva tragedija: Državljanin BiH poginuo kod Maribora, vozio u suprotnom smjeru!

14 h

0
Саобраћајна незгода код граничног прелаза Свилај

Region

Saobraćajna nezgoda kod graničnog prelaza Svilaj

1 d

0
киша невријеме падавине обилне

Region

Nevrijeme pogodilo Sloveniju, stiže prema Hrvatskoj

1 d

0

  • Najnovije

23

02

Dizel otišao ispod 3 marke na nekim pumpama

23

01

Penzioneri nestrpljivo iščekuju poštara: Evo kada počinje isplata penzija u FBiH

22

51

CIK BiH: Stranke masovno krivotvorile potpise za kandidaturu

22

50

Više osoba ubijeno u stravičnom slučaju porodičnog nasilja: Ranjen i policajac

22

47

Ovaj predmet je imala svaka kuća, a danas opet za njim lude

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner