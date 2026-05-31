Nevrijeme pogodilo Sloveniju, stiže prema Hrvatskoj

Dijelove Slovenije već su zahvatila nevremena s jakim pljuskovima, a na području Pohorja zabilježen je i grad. Jače nevrijeme pogodilo je i područje Vuzenice. Slovenačka agencija za životnu sredinu (Arso) upozorila je da se jače oluje razvijaju naročito na sjeveroistoku zemlje, za koji je izdala narandžasto upozorenje, drugo najviše razine. Za ostatak zemlje na snazi je žuto upozorenje, piše 24ur.com.

Trenutno se već razvijaju oluje koje će se u idućim satima kretati sa sjevera preko istočne Slovenije prema jugoistoku zemlje.

Izdato narandžasto upozorenje

Kako upozoravaju, posebnu pažnju treba obratiti na moguće formiranje večernje olujne linije iznad Austrije, koja bi u večernjim satima mogla preći krajnji sjeveroistok Slovenije.

"Ona može donijeti snažan olujni vjetar koji može prouzrokovati vjetrolom, rušiti stabla i lokalno otkrivati krovove. Pritom nisu isključeni ni jači pljuskovi, česti udari munja te lokalna pojava grada."

"Najviše energije za oluje biće dostupno na sjeveroistoku, otprilike iznad austrijske Štajerske, pa bi se prema našoj Štajerskoj i Prekmurju mogle kretati jače oluje, zbog čega smo izdali narandžasto upozorenje. Na Primorju će se nevremena početi razvijati tek u prvom dijelu noći", objasnio je dežurni prognostičar u Arsu Brane Gregorčič.

Nevrijeme stiže u Hrvatsku

U Hrvatskoj je u unutrašnjosti od sredine dana, uz jači razvoj oblaka, mjestimično bilo pljuskova s grmljavinom, moguće i jače izraženih. Za zagrebačku regiju izdato je narandžasto upozorenje za opasno vrijeme.

"Mjestimično izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom, prolazno na udare olujnim sjeverozapadnim vjetrom. Uglavnom na sjeverozapadu regije lokalno je moguć grad", saopštili su iz DHMZ-a te upozoravaju na moguću štetu i pozivaju na izbjegavanje boravka na otvorenom.

Nestabilno vrijeme

Naveče pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, uz pljuskove prolazno i jak, na Jadranu jugozapadni, naveče mjestimično i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 32 stepena Celzijusa.

Početkom iduće sedmice takođe nestabilno, promjenljivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno, uz kišu, mjestimično i pljuskove s grmljavinom koji naročito na zapadu zemlje mogu biti obilniji. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu. Vjetar većinom slab.