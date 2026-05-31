Novi Rafael Nadal šokirao zemljaka na RG, nestvaran preokret

Mladi španski teniser Rafael Hodar je napravio je veliki preokret i slavio protiv zemljaka Pabla Karenja Buste - 3:2, po setovima 4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:2.

Počeo je Hodar sjajno, napravio brejk u drugom gemu, ali se stvari nisu odvijale kasnije po planovima mladog Španca. Iskusniji zemljak je dva puta do kraja prvog seta oduzeo servis rivalu i došao do vođstva.

Kako je završio prvi, tako je i započeo drugi period - sa dva brejka u prva tri gema i praktično se činilo da će lako doći i do veće prednosti. Pokušao je Hodar da se vrati u meč, ali je jedan brejk bio nešto najviše što je mogao.

Ipak, uslijedio je ekspresan odgovor, Rafael Hodar je bio i više nego ubjedljiv i u naredna tri seta igrao je monstruozno - 6:1, 6:2, 6:2.

Hodar će sada gledati meč De Jonga i Aleksandera Zvereva, jer će pobednik duela biti njegov rival u četvrtfinalu.

