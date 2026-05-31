Nešto drugačije na vašem stolu: Pripremite punjeni zapečeni krompiri

Ako tražite jednostavno, ali izuzetno ukusno jelo koje može poslužiti i kao prilog i kao samostalni obrok, zapečeni krompiri punjeni gljivama i sirom odličan su izbor.
Hrskavi spolja, a mekani i sočni iznutra, idealno se uklapaju uz jela s mesom ili kao toplo predjelo koje će oduševiti goste.
Sastojci za krompiri:
- 4 veća krompira
- 250 grama svježih gljiva po izboru
- 1 glavica luka
- 1 režanj bijelog luka
- 100 grama pilećih prsa
- 100 grama tvrdog sira
- 2 kašike maslinovog ulja
Dodatno:
- 50 grama svježeg ili feta sira
- svježi mladi luk
- so i svježe mljeveni biber
- kiselo vrhnje
Priprema:
Krompire dobro operite i pecite cijele u rerni zagrijanoj na 200 °C oko 40 minuta, dok ne omekšaju. Nakon pečenja ih prepolovite i pažljivo izdubite sredinu, ostavljajući oko 1 cm ruba. Izdubljeni dio sačuvajte za nadjev, prenosi Kliks
Na tavi zagrijte maslinovo ulje, dodajte sitno sjeckani luk i pržite dok ne postane staklast. Ubacite gljive i pržite dok ne ispare višak tečnosti i lagano ne porumene. Zatim dodajte pileća prsa narezana na trakice i kratko propržite. U smjesu dodajte izdubljeni dio krumpira, usitnjen vilicom, bijeli luk, polovinu naribanog sira te začinite solju i biberom.
Krompire napunite pripremljenim nadjevom, pospite ostatkom sira i vratite u rernu na još 10–15 minuta, dok se sir ne otopi i dobije zlatnu koricu.
Gotove krompire pospite feta sirom ili svježim sirom, dodajte nasjeckani mladi luk i poslužite uz kiselo vrhnje.
Prijatno!
