Nešto drugačije na vašem stolu: Pripremite punjeni zapečeni krompiri

31.05.2026 18:09

Foto: YouTube/printscreen

Ako tražite jednostavno, ali izuzetno ukusno jelo koje može poslužiti i kao prilog i kao samostalni obrok, zapečeni krompiri punjeni gljivama i sirom odličan su izbor.

Hrskavi spolja, a mekani i sočni iznutra, idealno se uklapaju uz jela s mesom ili kao toplo predjelo koje će oduševiti goste.

Sastojci za krompiri:

- 4 veća krompira

- 250 grama svježih gljiva po izboru

- 1 glavica luka

- 1 režanj bijelog luka

- 100 grama pilećih prsa

- 100 grama tvrdog sira

- 2 kašike maslinovog ulja

Dodatno:

- 50 grama svježeg ili feta sira

- svježi mladi luk

- so i svježe mljeveni biber

- kiselo vrhnje

Priprema:

Krompire dobro operite i pecite cijele u rerni zagrijanoj na 200 °C oko 40 minuta, dok ne omekšaju. Nakon pečenja ih prepolovite i pažljivo izdubite sredinu, ostavljajući oko 1 cm ruba. Izdubljeni dio sačuvajte za nadjev, prenosi Kliks

Na tavi zagrijte maslinovo ulje, dodajte sitno sjeckani luk i pržite dok ne postane staklast. Ubacite gljive i pržite dok ne ispare višak tečnosti i lagano ne porumene. Zatim dodajte pileća prsa narezana na trakice i kratko propržite. U smjesu dodajte izdubljeni dio krumpira, usitnjen vilicom, bijeli luk, polovinu naribanog sira te začinite solju i biberom.

Krompire napunite pripremljenim nadjevom, pospite ostatkom sira i vratite u rernu na još 10–15 minuta, dok se sir ne otopi i dobije zlatnu koricu.

Gotove krompire pospite feta sirom ili svježim sirom, dodajte nasjeckani mladi luk i poslužite uz kiselo vrhnje.

Prijatno!

