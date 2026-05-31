Valentina je visoka 176, a ima samo 37 kilograma: Opsjednuta je kilažom i operacijama

Mlada Ruskinja Valentina Melis, koja je svoj novi dom pronašla u Dubaiju, postala je centar internet diskusija nakon razgovora sa estetskim hirurgom Dmitrijem Meljnikovim.

Sa svega 37 kilograma na visinu od 176 centimetara, ova dvadesetjednogodišnjakinja ističe da je skoro dostigla svoj estetski vrhunac, naglašavajući da joj je unikatnost uvijek bila ispred prosječnosti.

"Nisam željela da budem obična. Ako izgledaš kao svi drugi, niko te neće primjećivati", objasnila je ona svoje motive.

Opsesija transformacijom i ekstremni zahvati

Njena potreba za drastičnim promjenama korijene vuče iz tinejdžerskog doba, kada se osjećala nevidljivom. Da bi to promijenila, podvrgla se brojnim operacijama, od kojih je čak pet obavljeno u proteklih godinu dana. Pored korigovanja nosa i zahvata "lisičje oči", Valentina ne planira da prekine niz intervencija.

Njen trenutni fokus je na drastičnom uvećanju grudi. Iako je već ugrađivala implantate od 350 i 600 mililitara, sada teži ka ekstremnim veličinama koje su duplo veće od uobičajenih standarda. Uprkos upozorenjima hirurga da takve promjene na njenom krhkom telu mogu izgledati neprirodno, ona veruje da je upravo taj radikalan izgled ključ muške pažnje, prenosi Kurir

Cijena ljepote

Da bi održala ekstremno nisku kilažu, Valentina je priznala da koristi antidepresive i sredstva za smanjenje apetita. Iako se često suočava sa fizičkom iscrpljenošću, trenutno je fokusirana isključivo na vizuelni efekat.

Zanimljivo je da planira minimalno povećanje tjelesne mase, ali ne iz zdravstvenih razloga, već zbog kritika suprotnog pola.

"Muškarci mi govore da sam previše mršava i i sama osjećam da postoje problemi sa tom kilažom", priznala je ona.

Ona ne krije da joj je tuđe divljenje osnovni izvor samopouzdanja, ističući da negativne reakcije uglavnom dobija preko društvenih mreža, dok su susreti uživo uglavnom ispunjeni komplimentima.

"Važno mi je da mi se muškarci dive. Iz toga dobijam energiju", iskrena je Valentina.

Reakcije javnosti

Kada je riječ o budućnosti, ova mlada žena ima jasne stavove - porodica i djeca nisu u njenim planovima. Njen primarni cilj je da ostavi vizuelni trag i bude primjećena gdje god da se pojavi.

Njena ispovijest pokrenula je lavinu komentara i zabrinutost javnosti. Dok je jedni vide kao ekstreman primjer zavisnosti od pažnje, drugi upozoravaju na sve opasnije standarde ljepote koji mlade devojke navode na ozbiljno ugrožavanje zdravlja zarad prolaznih estetskih ideala.