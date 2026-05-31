Vozači oprez! Pojačan saobraćaj na granicama

Na više graničnih prelaza prema Hrvatskoj pojačan je saobraćaj i dugo se čeka, a na prelazu Gradina od podneva pa do ponoći zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila koja prevoze robu.

Frekvencija vozila je pojačana na prelazima Gradiška, Brod, Donja Gradina, Kozarska Dubica, Kostajnica, Novi Grad, Izačić, Velika Kladuša, Svilaj i Orašje, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske Na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta Na graničnom prelazu Donja Gradina zbog uvođenja novog sistema u Hrvatskoj danas od 12.00 časova pa sve do ponoći zabranjen je saobraćaj za teretna vozila koja prevoze robu. Prazna teretna vozila mogu da saobraćaju, piše Srna.

