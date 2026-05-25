Nova odluka o granici razbjesnila građane

Puno pometnje i ljutnje među mještanima Pašinog Potoka i Cetingrada uz granicu sa BIH, unijela je najava da će mali granični prelaz - postati međunarodni.
Najavljuju peticiju pa čak i protest. Boje se gužvi i da će im inače mirna svakodnevica postati haos.
"U Cetingradu djeca idu odavde u školu... Mislim da se tu nagurava, gura, to nema smisla", govore zabrinuti mještani.
"Mi nećemo moći funkcionisati. Kako će oni sad izaći iz dvorišta, otići u trgovinu, evo ne znam", dodaju.
"Imamo zemlju, prolazimo traktorima, znači odlazimo, imamo familiju, imamo sve. A kad ovi naiđu kao dole na Maljevcu, biće velika gužva i neće se moći proći. Nećemo moći kući doći", dodaju.
Trebalo se pitati mještane prvo i upoznati se s njihovim problemima, kažu oni koji su istupili u medijima.
"Ljudi koji su donijeli odluku za taj jedan zahvat nisu ušli u samu problematiku ljudi koji dole žive", rekao je Zvonimir Mrgan, županijski sekretarstranke Domino.
Iz Županije kažu - sigurnost je na prvom mjestu, a načelnik dodaje da su razlozi za bunt opravdani.
"Trebao bi se jedan sastanak održati gdje ćemo razgovarati šta napraviti... Bilo bi dobro da se ne otvori i budemo na miru u Cetingradu", poručio je Milan Bogović, načelnik opštine Cetingrad (HDZ).
Iz opštine Velika Kladuša u BIH samo kratko poručuju: ne miješaju se u državne odluke. Odluku su zajednički donijele komšije, prenosi "Dnevnik".
Iz MUP-a kažu - kroz prelaz će moći samo oni s EU dokumentima, bez digitalne registracije. Teretnim vozilima je zabranjen saobraćaj, a odluka će na snazi biti tri mjeseca.
"Zbog takvih ograničenja smatramo kako neće doći do pogoršanja bezbjednosnih i saobraćajnih uslova u mjestu Pašin Potok. U slučaju potrebe policija će preusmjeravati saobraćaj. Granična policija spremna je lokalnom stanovništvu pružiti sve informacije te i dalje preduzimati sve kako bi se lokalnom stanovništvu maksimalno omogućio brzi prelazak državne granice", poručili su iz MUP-a.
Novim ugovorom bi ukupno 10 graničnih prelaza prešlo iz pograničnih u međunarodne prelaze i to većinom na jugu Hrvatske, dodali su iz policije i rekli kako je ugovor pokazatelj dobrosusjedskih odnosa. Riječ je o uobičajenim promjenama pred sezonu, a kada će odluka stupiti na snagu, ne zna se.
Na umu će, kažu svi akteri, imati i mještane Pašinog Potoka kojima je prekipjelo.
