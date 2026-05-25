Logo
Large banner

Sve više stranaca želi da uči srpski jezik

Autor:

ATV
25.05.2026 13:48

Komentari:

0
Све више странаца жели да учи српски језик
Foto: Kampus

Filološki fakultet banjalučkog Univerziteta od jeseni će imati studijski program srpskog kao stranog jezika, budući da sve više stranaca želi da uči srpski jezik, najavila je dekan Biljana Babić povodom 17 godina rada ove visokoobrazovne ustanove.

Babićeva je istakla da je Filološki fakultet jedna od najznačajnijih visokoškolskih ustanova u oblasti jezika, književnosti i kulture, prepoznatljiva po nastavno-naučnom i naučnoistraživačkom radu na sva tri ciklusa studija.

"Srbistika je osnova Filološkog fakulteta i u narednoj akademskoj godini očekuje se blagi uspon na ovom programu", izjavila je Babićeva novinarima ističući da su u toj visokoobrazovnoj ustanovi ponosni što nastavljaju misiju svetitelja Ćirila i Metodija - prosvjetiteljsku, obrazovnu i prevodilačku, prenosi "Srna".

Иран-протести

Svijet

Šta bi mogao da sadrži memorandum Irana i SAD

Ona je napomenula da Filološki fakultet prati trendove i osavremenjuje programe, kao i da je njihove studije završilo nekoliko hiljada studenata koji širom svijeta rade u bankama, naučnim organizacijama, međunarodnim udruženjima.

Babićeva je navela da će upisna kvota za predstojeću akademsku godinu biti nešto više od stotinu mjesta jer se to pokazalo kao dobra procjena.

Rektor Univerziteta u Banjaluci Radoslav Gajanin istakao je da je Filološki fakultet dio Univerziteta koji ima najintenzivniju međunarodnu saradnju i najčešći je domaćin gostujućim studentima, nastavnicima i saradnicima sa drugih Univerziteta.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Radićemo na unapređenju kvaliteta života mještana Gornje Piskavice

Gajanin je najavio da će naredne godine biti izgrađen aneks zgrade Filološkog fakulteta u kojem će biti smješteni novoosnovani studijski programi, kao i da će podrška Univerziteta ovom fakultetu biti nastavljena.

"To je jedna od kapitalnih investicija. Do kraja 2026. ćemo završiti izvedbeni projekat, a gradnju očekujemo u narednoj godini", izjavio je Gajanin.

Student treće godine Sinologije na Filološkom fakultetu u Banjaluci Marina Nedeljković istakla je da je jako perspektivno danas učiti jezike jer su oni nešto što povezuje ljude i svemu daju širu perspektivu.

Filološki fakultet osnovan je 2009. godine izdvajanjem filoloških studijskih programa iz okrilja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci.

илу-слушалице-телефон-22092025

Region

Muškarac nasjeo na lažnu poruku, pa ostao bez 16.000 evra: Mislio da je banka

Na ovom fakultetu izučavaju se srpski, engleski, njemački, italijanski, francuski, ruski i kineski jezik, uz prateće književnosti i kulture, dok su studentima dostupni i lektorati za više stranih jezika.

Filološki fakultet raspolaže razvijenim naučnoistraživačkim kapacitetima, bibliotekom sa više od 20.000 bibliotečkih jedinica, bogatom izdavačkom djelatnošću i brojnim naučnim publikacijama.

Posebnu vrijednost, kako su naveli na ovom fakultetu, predstavljaju generacije diplomiranih studenata koji danas obavljaju značajne prosvjetne, kulturne, naučne i društvene funkcije širom Republike Srpske i BiH.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

srpski jezik

Filološki fakultet Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Боље би дијете направило: Навијачи оплели по бх. дресу за Мундијал

Fudbal

Bolje bi dijete napravilo: Navijači opleli po bh. dresu za Mundijal

3 h

0
Оптужница ступила на снагу: Драгијевићу и Јанковићу судиће се за убиство Данке Илић

Hronika

Optužnica stupila na snagu: Dragijeviću i Jankoviću sudiće se za ubistvo Danke Ilić

3 h

0
Руски војници шетају прије војне параде поводом Дана побједе у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату.

Svijet

Moskva poručila: Potrebno objektivno izvještavati o zločinu u Starobeljsku

3 h

0
Човјек држи у рукама пиштољ.

Hronika

Užas u Prokuplju: Nakon svađe izvadio pištolj, pa pucao muškarcu u glavu

3 h

0

Više iz rubrike

Ови дани доносе паклене температуре, крај маја ће нас изненадити

Društvo

Ovi dani donose paklene temperature, kraj maja će nas iznenaditi

5 h

0
Огласио се АМС: Ево какви су услови за вожњу

Društvo

Oglasio se AMS: Evo kakvi su uslovi za vožnju

8 h

0
Граница Дубица

Društvo

Gužva na graničnim prelazima, evo koliko se čeka

8 h

0
Језеро у Трну током сунчаног прољећног дана.

Društvo

Vreli talas zahvatio Srpsku: Danas nas očekuje pravi ljetni dan

8 h

0

  • Najnovije

16

35

Pokrenuta potraga: Planinar iz Hrvatske nestao u BiH

16

18

Šta je omega bloking, koji nam već sad donosi ljetnje vrućine?

16

12

"Ležao" u Foči: Dejan Popović izručen Srbiji

16

02

Veliki preokret u pregovorima: Tramp miri Izrael i muslimanske zemlje?

15

57

Djevojka (28) umrla od posljedica toplotnog udara tokom fitnes takmičenja

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner