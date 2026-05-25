Filološki fakultet banjalučkog Univerziteta od jeseni će imati studijski program srpskog kao stranog jezika, budući da sve više stranaca želi da uči srpski jezik, najavila je dekan Biljana Babić povodom 17 godina rada ove visokoobrazovne ustanove.

Babićeva je istakla da je Filološki fakultet jedna od najznačajnijih visokoškolskih ustanova u oblasti jezika, književnosti i kulture, prepoznatljiva po nastavno-naučnom i naučnoistraživačkom radu na sva tri ciklusa studija.

"Srbistika je osnova Filološkog fakulteta i u narednoj akademskoj godini očekuje se blagi uspon na ovom programu", izjavila je Babićeva novinarima ističući da su u toj visokoobrazovnoj ustanovi ponosni što nastavljaju misiju svetitelja Ćirila i Metodija - prosvjetiteljsku, obrazovnu i prevodilačku, prenosi "Srna".

Ona je napomenula da Filološki fakultet prati trendove i osavremenjuje programe, kao i da je njihove studije završilo nekoliko hiljada studenata koji širom svijeta rade u bankama, naučnim organizacijama, međunarodnim udruženjima.

Babićeva je navela da će upisna kvota za predstojeću akademsku godinu biti nešto više od stotinu mjesta jer se to pokazalo kao dobra procjena.

Rektor Univerziteta u Banjaluci Radoslav Gajanin istakao je da je Filološki fakultet dio Univerziteta koji ima najintenzivniju međunarodnu saradnju i najčešći je domaćin gostujućim studentima, nastavnicima i saradnicima sa drugih Univerziteta.

Gajanin je najavio da će naredne godine biti izgrađen aneks zgrade Filološkog fakulteta u kojem će biti smješteni novoosnovani studijski programi, kao i da će podrška Univerziteta ovom fakultetu biti nastavljena.

"To je jedna od kapitalnih investicija. Do kraja 2026. ćemo završiti izvedbeni projekat, a gradnju očekujemo u narednoj godini", izjavio je Gajanin.

Student treće godine Sinologije na Filološkom fakultetu u Banjaluci Marina Nedeljković istakla je da je jako perspektivno danas učiti jezike jer su oni nešto što povezuje ljude i svemu daju širu perspektivu.

Filološki fakultet osnovan je 2009. godine izdvajanjem filoloških studijskih programa iz okrilja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci.

Na ovom fakultetu izučavaju se srpski, engleski, njemački, italijanski, francuski, ruski i kineski jezik, uz prateće književnosti i kulture, dok su studentima dostupni i lektorati za više stranih jezika.

Filološki fakultet raspolaže razvijenim naučnoistraživačkim kapacitetima, bibliotekom sa više od 20.000 bibliotečkih jedinica, bogatom izdavačkom djelatnošću i brojnim naučnim publikacijama.

Posebnu vrijednost, kako su naveli na ovom fakultetu, predstavljaju generacije diplomiranih studenata koji danas obavljaju značajne prosvjetne, kulturne, naučne i društvene funkcije širom Republike Srpske i BiH.