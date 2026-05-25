Vreli talas zahvatio Srpsku: Danas nas očekuje pravi ljetni dan

Republika Srpska danas će biti u znaku pravog ljetnog vremena. Pod uticajem toplog vazduha koji pristiže sa jugozapada, očekuje nas pretežno sunčan i izuzetno topao dan.

Za stabilne vremenske prilike u većini krajeva zadužen je anticiklon čiji se centar nalazi iznad sjevera Njemačke, što nam donosi visok vazdušni pritisak. Ipak, tokom dana doći će do promjenljive oblačnosti, pa u poslijepodnevnim časovima lokalno nije isključen ni kratkotrajan pljusak.

Vjetroviti uslovi

Vjetar će tokom dana biti slab do umjeren, dok se u drugom dijelu dana očekuje povremeno pojačanje sjevernih smjerova. U Hercegovini će situacija biti nešto drugačija: ujutro i uveče duvaće pojačana bura, dok će tokom dana preovladavati južni vjetar.

Temperaturni raspon

Živa u termometru danas će se kretati u rasponu:

Minimalna temperatura: od 10 do 15 stepeni (na jugu do 18, u višim predjelima oko 7).

Maksimalna dnevna: od 27 do 32 stepena (u planinskim predjelima oko 21 stepen).

Vrijeme u Banjaluci

I u Banjaluci se nastavlja veoma toplo vrijeme. Očekuje nas pretežno sunčano uz promjenljivu oblačnost. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, uz pojačanje u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura iznosiće oko 13, a najviša dnevna oko 31 stepen Celzijusov.