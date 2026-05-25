Logo
Large banner

Vreli talas zahvatio Srpsku: Danas nas očekuje pravi ljetni dan

Autor:

ATV
25.05.2026 07:38

Komentari:

0
Језеро у Трну током сунчаног прољећног дана.
Foto: ATV

Republika Srpska danas će biti u znaku pravog ljetnog vremena. Pod uticajem toplog vazduha koji pristiže sa jugozapada, očekuje nas pretežno sunčan i izuzetno topao dan.

Za stabilne vremenske prilike u većini krajeva zadužen je anticiklon čiji se centar nalazi iznad sjevera Njemačke, što nam donosi visok vazdušni pritisak. Ipak, tokom dana doći će do promjenljive oblačnosti, pa u poslijepodnevnim časovima lokalno nije isključen ni kratkotrajan pljusak.

Vjetroviti uslovi

Vjetar će tokom dana biti slab do umjeren, dok se u drugom dijelu dana očekuje povremeno pojačanje sjevernih smjerova. U Hercegovini će situacija biti nešto drugačija: ujutro i uveče duvaće pojačana bura, dok će tokom dana preovladavati južni vjetar.

Temperaturni raspon

Živa u termometru danas će se kretati u rasponu:

Minimalna temperatura: od 10 do 15 stepeni (na jugu do 18, u višim predjelima oko 7).

Maksimalna dnevna: od 27 do 32 stepena (u planinskim predjelima oko 21 stepen).

Vrijeme u Banjaluci

I u Banjaluci se nastavlja veoma toplo vrijeme. Očekuje nas pretežno sunčano uz promjenljivu oblačnost. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, uz pojačanje u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura iznosiće oko 13, a najviša dnevna oko 31 stepen Celzijusov.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vremenska prognoza

Vrijeme danas

Vremenska prognoza maj

Vrijeme

vrućine

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Струјни осигурач

Banja Luka

Ko danas ostaje bez struje u Banjaluci?

4 h

0
Питбул пас

Svijet

Užas na Floridi: Pokušala da spasi psa, pa stradala u brutalnom napadu

4 h

0
34 године од страдања у Брадини: Сјећање на 48 убијених српских цивила

Republika Srpska

34 godine od stradanja u Bradini: Sjećanje na 48 ubijenih srpskih civila

4 h

0
Москва, Русија

Republika Srpska

Dodik na prvom Međunarodnom forumu u Moskvi

4 h

0

Više iz rubrike

Граница

Društvo

EES sistem u praksi: Umesto olakšanja, granice postale "usko grlo"

4 h

0
Данас се славе велики светитељи: Ево шта треба учинити ако загрми

Društvo

Danas se slave veliki svetitelji: Evo šta treba učiniti ako zagrmi

4 h

0
Полицајци из Бијељине спасили живот жени која је аутомобилом слетјела у канал Дрина Дашница.

Društvo

MUP Srpske ima nove heroje: Policajci spasili život ženi

13 h

0
Плод боровнице у Турјаку код Градишке

Društvo

Obronci Kozare: Uzgoj organske borovnice i procvat agroturizma

16 h

0

  • Najnovije

11

36

Košarac: Krajnje vrijeme da funkcija visokog predstavnika bude ukinuta

11

32

Umro čovjek koji je izmislio dragstor

11

23

Švajcarski voz stigao u Banjaluku

11

22

Rusija prelazi na sljedeći korak: Tužba protiv baltičkih država

11

19

Banjalučanin Kosta Kondić odbio BiH

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner