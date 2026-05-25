Ko danas ostaje bez struje u Banjaluci?

Zbog najavljenih radova danas će doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.
Dijelovi naselja Česma i Krčmarice ostaju bez struje od 09:00 do 14:00 časova, takođe u isto vijeme struje neće imati dijelovi naselja Tunjice i Srpski Milanovac.
Od 09:00 do 14:00 časova bez struje ostaju dijelovi ulica Đure Damjanovića, Nevesinjska i Starine Novaka.
Radovi gase struju u dijelovima ulica Suturlija i Nadežde Petrović, te dijelovima naselja Bukvalek, Donja Kola i Goleši od 09:00 do 14:00 časova.
