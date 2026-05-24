Teretane na otvorenom omiljeno mjesto za rekreaciju mnogih građana

Teretane na otvorenom posljednjih godina postale su omiljeno mjesto za rekreaciju mnogih građana. Besplatne su, dostupne uvijek i svima i pružaju priliku za vježbanje na svježem vazduhu.

"Ovo je po meni baš jedno zanimljivo iskustvo. Ovo je jedan kreativan sport i može se trenirati gdje god. Ne znam, dopada mi se što je ovo ovako organizovano i veliki sam fan obzirom da treniram već dvije godine", rekao je Nikola Mirošević, učesnik.

Spoj fizičke aktivnosti i boravka napolju mnogima je dodatna motivacija da redovno treniraju, a stručnjaci podsjećaju da je upravo kontinuitet najvažniji za očuvanje zdravlja.

"Okupili smo se ovđe da promovišemo strit vork aut, odnosno rad sa sopstvenim tjelesnom težinom i da pokažemo kako mogu da napolju dođu do jako dobrih rezultata ali i pored toga cilj je jedno jako dobro druženje", rekao je Nikola Đurđević, predsjednik sportsko-rekreativnog udruženja "Šipke".

Iako je riječ o inicijativi koja je građanima donijela kvalitetniji sadržaj za slobodno vrijeme, prostora za unapređenje ipak ima.

Sportsko-rekreativno udruženje "Šipke"

"Cilj ovog svega i jeste da promovišemo zdrav život i zdrave navike. A i svakako da skrenemo pažnju na urednost i na sve što treba da se uradi da bude uredniji i ljepši naš grad i naše naselje. Evo ovđe nažalost dok ovo organizujemo nema kanti za smeće pa smo morali da improvizujemo. Ali u svakom slučaju ovo je lijep prostor", rekao je Nenad Talić, odbornik u skupštini grada Banja Luka.

Da bi ovakvi prostori u potpunosti ispunili svoju svrhu, osim dobre ideje neophodno je i redovno održavanje. Jer ulaganje u rekreaciju nije trošak, već ulaganje u zdraviji i kvalitetniji život građana. A Banjalučani koji žele da poboljšaju kvalitet života mogu da počnu već danas, na jednoj od mnogih teretana na otvorenom.