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Za berbu malina 120 KM dnevnica: Radnika ni na vidiku

13.06.2026 21:13

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maline
Foto: Pixabay

Nakon ranog voća, u Srbiji je zvanično počela “udarna” sezona berbe borovnica i malina, a s njom je eksplodirao i problem koji godinama muči domaće domaćine; hronični nedostatak radne snage.

Iako su dnevnice ove sezone dostigle istorijski maksimum i kreću se od 4.500 pa čak i do 7.000 dinara (oko 60 evra) za iskusne berače, do radne snage je gotovo nemoguće doći.

Stariji berači, koji su godinama činili stub ove privredne grane, sve teže podnose rad na suncu, dok mlađe generacije radije biraju lošije plaćene poslove u klimatizovanim prostorima ili u ugostiteljstvu tokom ljeta.

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Vlasnici plantaža u okolini Valjeva, Arilja i Topole nalaze se u trci sa vremenom jer zrelo voće ne može da čeka. Kako bi privukli radnike, pored rekordnih dnevnica, sada nude uslove koji su nekada bili nezamislivi.

"Pored dnevnice od 50 evra neto, beračima nudim tri obroka, osvježenje tokom cijelog dana i besplatan smještaj sa klimom i internetom. Ko hoće da radi i brz je na rukama, može za mjesec dana da odnese kući više nego menadžer u nekoj stranoj firmi u gradu. Ipak, telefon jedva da zvoni", jada se Milovan, vlasnik zasada borovnice iz okoline Ljiga.

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Neki uzgajivači su uveli i plaćanje po kilogramu, gd‌je najvredniji berači borovnica i kvalitetne maline mogu da zarade i do 8.000 dinara dnevno (oko 133 KM), ali ni to nije dovoljno da se pokriju hektari.

Zbog potpunog deficita domaćih radnika, slika na srpskim plantažama se dramatično mijenja. Veliki proizvođači su ove sezone bili prinuđeni da radnu snagu potraže van granica Evrope.

Agencije za zapošljavanje ove godine bilježe rekordan broj zahtjeva za dovođenje sezonskih radnika iz Nepala, Indije i Uzbekistana.

Iako su procedure komplikovane, a vlasnici moraju da im obezbijede i avionske karte i vize, voćari kažu da im je to jedini spas da im milionske investicije ne propadnu i ne istrunu na granama, piše Blic.

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Radnici

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