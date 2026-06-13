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Meksička političarka slavila pobjedu na Mundijalu: Dekolte zasjenio slavlje

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ATV
13.06.2026 20:49

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Мексичка политичарка славила побједу на Мундијалу: Деколте засјенио славље
Foto: Printscreen/X

Proslava pobjede Meksika nad Južnom Afrikom na otvaranju Svjetskog prvenstva 2026. godine nije bila u centru pažnje samo zbog nogometa. Veliku pažnju javnosti privukla je i meksička poduzetnica te bivša gradonačelnica opštine Kuautemok, Sandra Kuevas, koja se pojavila među hiljadama navijača u glavnom gradu Meksika.

Nakon trijumfa meksičke reprezentacije, brojni navijači okupili su se kod spomenika Anđeo nezavisnosti u Siudad de Meksiko kako bi proslavili uspješan početak turnira. Među njima je bila i Kuevas, koja se pridružila slavlju i družila s okupljenima na jednoj od najpoznatijih lokacija za navijačka okupljanja.

Njeno prisustvo ubrzo je postalo tema na društvenim mrežama. Snimci i fotografije na kojima se nalazi na stepenicama poznatog spomenika brzo su se proširili internetom, izazvavši brojne reakcije korisnika.

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Pored same proslave, pažnju javnosti privukao je i njen modni izbor. Posebno su komentarisani detalji od‌jevne kombinacije, zbog čega su njene fotografije postale jedna od najdiskutovanijih tema nakon utakmice.

Sandra Ksantal Kuevas Nieves obavljala je funkciju gradonačelnice opštine Kuautemok od 2021. do 2024. godine. Tokom mandata bila je poznata po nekonvencionalnim javnim nastupima i aktivnom uključivanju u akcije rješavanja komunalnih problema.

Ipak, njen politički put pratile su i brojne kontroverze. Tokom 2022. godine privremeno je suspendovana nakon optužbi za zloupotrebu položaja i sukob s dvojicom policajaca, iako je tvrdila da je riječ o politički motivisanom procesu te se kasnije vratila na funkciju.

Posljednjih godina našla se pod povećanom pažnjom javnosti zbog navodnih veza s osobama iz kriminalnog miljea. Posebno se govorilo o njenoj vezi s Alehandrom "El Čokom" Mendozom, kojeg pojedini meksički mediji povezuju s kriminalnom grupom La Čokiza. Nakon njegovog hapšenja 2025. godine u javnosti su se pojavile njihove zajedničke fotografije i videosnimci.

Kuevas je potvrdila da su bili u vezi, ali je naglasila da ne smatra svojom obavezom provjeravati prošlost partnera. Dodatne polemike izazvalo je i hapšenje njenog tjelohranitelja Antonija "El Tonja" Valeha ("El Toño" Vallejo), koji se suočio s optužbama za iznudu.

(Avaz)

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Sandra Kuevas

Meksiko

Mundijal 2026

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