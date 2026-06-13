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Anđela i Gastoz opet raskinuli? Ona uhvaćena sa drugim muškarcem

Autor:

ATV
13.06.2026 11:34

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Анђела и Гастоз опет раскинули? Она ухваћена са другим мушкарцем

Mnogobrojne poznate ličnosti sinoć su ludovale na koncertu posvećenom muzici devedesetih, a među njima se našao i Nenad Marinković Gastoz koji se zabavljao u društvu bivše rijaliti igračice Sanje Stanković.

I dok su se svi pitali šta je s Anđelom Đuričić s obzirom na to da su do pre dvije, tri nedjelje često izlazili kao srećan par, reklo bi se da bivši rijaliti učesnici ipak više nisu zajedno.

U prilog tome govori i činjenica da je Anđela Đuričić uhvaćena u jednom kafiću sa nepoznatim muškarcem, a reklo bi se da su vrlo prisni.

Гастоз

Scena

Gastoz potvrdio raskid sa Anđelom Đuričić: "Žao mi je samo zbog psa"

Ona nije skidala osmijeh, sve vrijeme se smeškala pored njega, pa se sada mnogi pitaju da li joj je to novi partner.

Podsjetimo, Gastoza smo sinoć snimili u društvu bivše rijaliti igračice i voditeljke Sanje Stanković.

Oni su sve vrijeme prisno ćaskali, smijali se i uživali u muzici devedesetih.

(telegraf)

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Nenad Marinković Gastoz

Zadruga

Anđela Đuričić

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