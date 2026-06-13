Anđela i Gastoz opet raskinuli? Ona uhvaćena sa drugim muškarcem

Mnogobrojne poznate ličnosti sinoć su ludovale na koncertu posvećenom muzici devedesetih, a među njima se našao i Nenad Marinković Gastoz koji se zabavljao u društvu bivše rijaliti igračice Sanje Stanković.

I dok su se svi pitali šta je s Anđelom Đuričić s obzirom na to da su do pre dvije, tri nedjelje često izlazili kao srećan par, reklo bi se da bivši rijaliti učesnici ipak više nisu zajedno.

U prilog tome govori i činjenica da je Anđela Đuričić uhvaćena u jednom kafiću sa nepoznatim muškarcem, a reklo bi se da su vrlo prisni.

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Ona nije skidala osmijeh, sve vrijeme se smeškala pored njega, pa se sada mnogi pitaju da li joj je to novi partner.

Podsjetimo, Gastoza smo sinoć snimili u društvu bivše rijaliti igračice i voditeljke Sanje Stanković.

Oni su sve vrijeme prisno ćaskali, smijali se i uživali u muzici devedesetih.

(telegraf)