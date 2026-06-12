Uroš Stanić napustio Elitu: Hospitalizovan nakon što ga je Asmin udarao u glavu

Autor:ATV
Komentari:0
Učesnik "Elite 9", Uroš Stanić, hitno je upućen na ljekarski pregled nakon što je na njega fizički nasrnuo cimer Asmin Durdžić.
Podsjetimo, produkcija je Maji i Asminu zbog incidenata u rijalitiju oduzela sve honorare za šest mjeseci što su zaradili.
Atmosfera među učesnicima djelovala je potpuno mirno dok je Uroš Stanić ležao u spavaćoj sobi i razgovarao sa Borom Santanom. Međutim, situacija se iznenada promijenila kada se u prostoriji pojavio Asmin Durdžić.
Sudeći po snimcima, napad je uslijedio potpuno neočekivano, Asmin je nasrnuo na Uroša i više puta ga udario u glavu.
Šokirani Stanić je u tom trenutku počeo da vrišti, jeca i doziva pomoć, dok su ostali zatečeni ukućani pokušavali da shvate šta se dogodilo.
Nakon što ga je pregledao medicinski tim i preduzeo neophodne mjere, Uroš Stanić je vraćen na imanje, ali sa medicinskom kragnom oko vrata usljed pretrpljenog napada.
Ovo nije bio jedini incident u kojem se Uroš Stanić našao na meti. Maja Marinković je tokom žestoke rasprave prekršila jedno od najstrožih pravila boravka u "Eliti" - zabranu fizičkog kontakta.
Sukob je izbio zbog gumene igračke za bazen koju Maja nije željela da prepusti drugim učesnicima.
Rasprava je brzo eskalirala, te je Maja u jednom trenutku fizički nasrnula na Uroša i udarila ga.
Veliki šef i produkcija su hitno reagovali na ovo nasilničko ponašanje i donijeli odluku da Maju kazne oduzimanjem šestomjesečnog honorara.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Scena
4 d0
Scena
4 sedm0
Scena
4 sedm0
Svijet
1 mj0
Scena
5 h0
Scena
7 h0
Scena
10 h0
Scena
12 h0
Najnovije
20
43
20
35
20
27
20
23
20
20
Trenutno na programu