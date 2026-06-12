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Uroš Stanić napustio Elitu: Hospitalizovan nakon što ga je Asmin udarao u glavu

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ATV
12.06.2026 19:28

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Урош Станић напустио Елиту: Хоспитализован након што га је Асмин ударао у главу
Foto: Youtube/ screenshot

Učesnik "Elite 9", Uroš Stanić, hitno je upućen na ljekarski pregled nakon što je na njega fizički nasrnuo cimer Asmin Durdžić.

Podsjetimo, produkcija je Maji i Asminu zbog incidenata u rijalitiju oduzela sve honorare za šest mjeseci što su zaradili.

Atmosfera među učesnicima djelovala je potpuno mirno dok je Uroš Stanić ležao u spavaćoj sobi i razgovarao sa Borom Santanom. Međutim, situacija se iznenada promijenila kada se u prostoriji pojavio Asmin Durdžić.

Sudeći po snimcima, napad je uslijedio potpuno neočekivano, Asmin je nasrnuo na Uroša i više puta ga udario u glavu.

Šokirani Stanić je u tom trenutku počeo da vrišti, jeca i doziva pomoć, dok su ostali zatečeni ukućani pokušavali da shvate šta se dogodilo.

Izašao na ljekarski pregled

Nakon što ga je pregledao medicinski tim i preduzeo neophodne mjere, Uroš Stanić je vraćen na imanje, ali sa medicinskom kragnom oko vrata usljed pretrpljenog napada.

Maja Marinković žestoko kažnjena zbog sukoba sa Stanićem

Ovo nije bio jedini incident u kojem se Uroš Stanić našao na meti. Maja Marinković je tokom žestoke rasprave prekršila jedno od najstrožih pravila boravka u "Eliti" - zabranu fizičkog kontakta.

Sukob je izbio zbog gumene igračke za bazen koju Maja nije željela da prepusti drugim učesnicima.

Rasprava je brzo eskalirala, te je Maja u jednom trenutku fizički nasrnula na Uroša i udarila ga.

Veliki šef i produkcija su hitno reagovali na ovo nasilničko ponašanje i donijeli odluku da Maju kazne oduzimanjem šestomjesečnog honorara.

(Telegraf.rs)

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Uroš Stanić

Elita 9

rijaliti

Asmin Durdžić

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