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Gej romansa u "Eliti 9"

08.06.2026 15:58

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Геј романса у "Елити 9"
Foto: Printscreen/Instagram

Učesnik Elite Uroš Stanić od početka ove sezone ne krije da je bacio oko na Boru Santanu, sa kojim je pod dejstvom alkohola na blic čak razmenjivao i poljupce.

On je i javno u emisiji "Amidži šou" priznao da je zaljubljen u Boru, a napokon je dočekao da mu i uskoči u krevet.

Naime, njihov odnos već mjesecima privlači pažnju gledalaca, pa iako su prošli kroz sve faze od burnih svađa do pomirenja, reklo bi se da su tek sad pronašli zajednički jezik.

U jutarnjim časovima Stanić se ušunjao u Santanin krevet i počeo da ga grli. Ono što je sve iznenadilo je to što Bora, koji bi obično negodovao na ovakve izlive nježnosti, ovoga puta uzvratio je na njih i prihvatio Uroša u topli zagrljaj.

Podsjetimo, Stanić je pred milionskim auditorijumom govorio ko su mu najbolji frajeri u "Eliti 9", pa je na prvom mjestu naveo upravo Boru, pored Filipa Đukića.

- Dva puta sam se zaljubio, imao sam prvu gej vezu u rijalitiju s bivšim dečkom Dekijem, sad je aktuelan Bora Santana. Trenutno sam zaljubljen u Boru - priznao je Uroš tada u emisiji kod Ognjena Amidžića.

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Tagovi :

Rijaliti Elita

Uroš Stanić

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