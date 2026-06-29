Banjalučka policija potvrdila: Jedna osoba poginula u udesu!

Jedna osoba je poginula u nesreći koja se juče 27. juna dogodila u banjalučkom naselju Novoselija, potvrđeno je iz PU Banjaluka.

"Na području Policijske uprave Banjaluka, juče 28. juna evidentirano je jedno krivično djelo, jedno narušavanje javnog reda i mira, 13 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedno lice poginulo, a deset zadobilo tjelesne povrede i jedan požar", saopšteno je iz policije.

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Podsjećamo, nezgoda se dogodila nešto iza 21 čas u ulici Kragujevačkih i kraljevačkih žrtava, a pored jedne smrtno stradale osobe, druga je povrijeđena.

Na mjesto nesreće su intervenisali i banjalučki vatrogasci.