Kraljevski doček za osvajače Svjetskog prvenstva

Autor:ATV redakcija
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Španski kralj Felipe Šesti dočekao je iz SAD članove španske fudbalske reprezentacije, koja je osvojila Svjetsko prvenstvo i pohvalio "epsku" pobjedu "legendarnog i istorijskog tima".
"Umorni ste, ali to je divna vrsta umora. Čestitam", rekao je Felipe igračima tokom prijema u Kraljevskoj palati u Madridu.
Kralj je pohvalio trijumf Španije nad Argentinom na Svjetskom prvenstvu kao kulminaciju prave "odiseje" i pozvao članove tima da uživaju u proslavi, prenijela je agencija DPA.
Felipe je zahvalio timu u ime svih Španaca i istakao da Španija sada ima titulu svjetskog prvaka u muškoj i ženskoj konkurenciji.
Španski kralj prisustvovao je jučerašnjem finalu Svjetskog prvenstva sa kraljicom Leticijom i njihovim ćerkama. Tokom uručenja trofeja, monarh je zagrlio nekoliko igrača i pozirao sa peharom Svjetskog prvenstva.
Nakon prijema u palati, planirano je da kapiten Rodri i njegovi saigrači odu na prijem kod premijera Pedra Sančeza, prije nego što počne parada sa autobusom sa otvorenim krovom u centru Madrida.
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