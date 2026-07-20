Logo

Kraljevski doček za osvajače Svjetskog prvenstva

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 21:00

Komentari:

0
Краљ Шпаније Филип VI и краљица Летиција, у пратњи принцезе Леонор и инфанте Софије, позирају са играчима фудбалске репрезентације Шпаније у палати Зарзуела у Мадриду у понедјељак, 20. јула 2026. године, након што је репрезентација освојила титулу првака Свјетског првенства.
Foto: Tanjug/(Jose Oliva/Europa Press via AP

Španski kralj Felipe Šesti dočekao je iz SAD članove španske fudbalske reprezentacije, koja je osvojila Svjetsko prvenstvo i pohvalio "epsku" pobjedu "legendarnog i istorijskog tima".

"Umorni ste, ali to je divna vrsta umora. Čestitam", rekao je Felipe igračima tokom prijema u Kraljevskoj palati u Madridu.

Kralj je pohvalio trijumf Španije nad Argentinom na Svjetskom prvenstvu kao kulminaciju prave "odiseje" i pozvao članove tima da uživaju u proslavi, prenijela je agencija DPA.

Felipe je zahvalio timu u ime svih Španaca i istakao da Španija sada ima titulu svjetskog prvaka u muškoj i ženskoj konkurenciji.

Краљ и краљица са фудбалерима Шпаније
Kralj i kraljica sa fudbalerima Španije

Španski kralj prisustvovao je jučerašnjem finalu Svjetskog prvenstva sa kraljicom Leticijom i njihovim ćerkama. Tokom uručenja trofeja, monarh je zagrlio nekoliko igrača i pozirao sa peharom Svjetskog prvenstva.

Nakon prijema u palati, planirano je da kapiten Rodri i njegovi saigrači odu na prijem kod premijera Pedra Sančeza, prije nego što počne parada sa autobusom sa otvorenim krovom u centru Madrida.

Na gradskom trgu Sibeles očekuje se oko milion navijača, prenosi Srna

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Španija Argentina

Španski kralj Felipe VI

Španska kraljica Leticija

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

doček fudbalera

Komentari (0)

Pročitajte više

Аргентинац Лионел Меси (10) реагује након финалне утакмице Свјетског првенства у фудбалу између Шпаније и Аргентине у Ист Радерфорду, у Њу Џерзију, недалеко од Њујорка, у недјељу, 19. јула 2026. године.

Fudbal

Mesi se oglasio nakon poraza na Mundijalu

44 min

0
**Шпанац Ламин Јамал (19) и Аргентинац Лионел Меси (10) грле се након финалне утакмице Свјетског првенства у фудбалу између Шпаније и Аргентине у Ист Радерфорду, у Њу Џерзију, недалеко од Њујорка, у недјељу, 19. јула 2026. године.**

Fudbal

Jamal otkrio šta mu je Mesi rekao poslije utakmice

1 h

0
Дочек репрезентативаца Шпаније

Fudbal

Šampionski doček u Madridu za prvake svijeta

1 h

0

Više iz rubrike

Застава града Зворник

Svijet

Zvornik nastavlja ulaganja u zapošljavanje i razvoj preduzetništva

15 min

0
Ендру Тејт, лијево, посматра свог брата Тристана док говори испред полицијске станице у Волунтарију, у Румунији, 21. маја 2025. године.

Svijet

Za šta se terete Endru i Tristan, skoro 60 optužbi na račun braće

28 min

0
Предсједник САД Доналд Трамп разговара са новинарима док излази из авиона „Ер Форс Уан“ у заједничкој бази Ендрјус, у савезној држави Мериленд, након што је присуствовао финалној утакмици Свјетског првенства у фудбалу, у недјељу, 19. јула 2026. године.*

Svijet

Tramp najavio odmazdu nakon pogibije tri američka vojnika

37 min

0
Јудит Полгар шаховска легенда

Svijet

Judit Polgar odbila nominaciju za predsjednika Mađarske

52 min

0

  • Najnovije

21

11

Eksplozija ispred zgrade FBI i "ICE" u Njujorku – povrijeđene tri osobe, napadač uhapšen

21

05

Biciklisti po kršu i kamenju u trci za sirom

21

00

Kraljevski doček za osvajače Svjetskog prvenstva

20

57

Zvornik nastavlja ulaganja u zapošljavanje i razvoj preduzetništva

20

51

EU zabranila uništavanje neprodate odjeće i obuće

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima