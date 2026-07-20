Kraljevski doček za osvajače Svjetskog prvenstva

Španski kralj Felipe Šesti dočekao je iz SAD članove španske fudbalske reprezentacije, koja je osvojila Svjetsko prvenstvo i pohvalio "epsku" pobjedu "legendarnog i istorijskog tima".

"Umorni ste, ali to je divna vrsta umora. Čestitam", rekao je Felipe igračima tokom prijema u Kraljevskoj palati u Madridu.

Kralj je pohvalio trijumf Španije nad Argentinom na Svjetskom prvenstvu kao kulminaciju prave "odiseje" i pozvao članove tima da uživaju u proslavi, prenijela je agencija DPA.

Felipe je zahvalio timu u ime svih Španaca i istakao da Španija sada ima titulu svjetskog prvaka u muškoj i ženskoj konkurenciji.

Kralj i kraljica sa fudbalerima Španije

Španski kralj prisustvovao je jučerašnjem finalu Svjetskog prvenstva sa kraljicom Leticijom i njihovim ćerkama. Tokom uručenja trofeja, monarh je zagrlio nekoliko igrača i pozirao sa peharom Svjetskog prvenstva.

Nakon prijema u palati, planirano je da kapiten Rodri i njegovi saigrači odu na prijem kod premijera Pedra Sančeza, prije nego što počne parada sa autobusom sa otvorenim krovom u centru Madrida.

Na gradskom trgu Sibeles očekuje se oko milion navijača, prenosi Srna