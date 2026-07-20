Jamal otkrio šta mu je Mesi rekao poslije utakmice

Nakon što je finalna utakmica završila i dok su emocije bile na vrhunac, Lamin Jamal je potražio kapitena Argentine Lionela Mesija kako bi lično izrazio svoje divljenje.

- On je najveći igrač u istoriji i neko kome sam se uvijek divio. Nakon utakmice, želio sam mu pokazati svoje poštovanje - objasnio je španski napadač.

Razgovor je istakao međusobno poštovanje između dvije generacije fudbalskih velikana. Tokom tog kratkog, ali značajnog razgovora na terenu, Mesi je podijelio nekoliko riječi za koje Jamal kaže da će ih nositi sa sobom kroz cijelu karijeru.

Prema riječima španske zvijezde, argentinska legenda ponudio je savjet usmjeren na budućnost igre: - Rekao mi je da nastavim slijediti svoj put i da budućnost pripada našoj generaciji. Te riječi vrijede koliko i zlatna medalja koja mi visi oko vrata.

Ovo iskreno otkriće brzo je izazvalo reakcije širom fudbalskog svijeta, a navijači i mediji su hvalili Mesijevu skromnost i Jamalovo uvažavanje argentinske desetke, prenosi Avaz