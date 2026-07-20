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Šampionski doček u Madridu za prvake svijeta

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 19:16

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Дочек репрезентативаца Шпаније
Foto: Tanjug/AP Photo/Manu Fernandez

Šampionima svijeta fudbalerima Španije priređen je doček u Madridu kakav dolikuje i sa navijačima su proslavili drugi trofej najboljeg na svijetu.

Trofej su iz aviona iznijeli selektor Luis de la Funte i kapiten Rodri, potom je usilijedio prijem kod kraljevske porodice u palati "Sarzuela" i kod premijera Pedra Sančeza.

Дочек фудбалера Шпаније
Doček fudbalera Španije

Fudbaleri će se po planu provozati ulicama Madrida u otvorenom autobusu, a centralni dio proslave tradicionalno će se održati na Trgu Sibeles, mjestu na kojem Španci proslavljaju najveće sportske uspjehe.

Španija je u finalu Mundijala savladala Argentinu 1:0.

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Španija

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