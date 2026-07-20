Logo

Judit Polgar odbila nominaciju za predsjednika Mađarske

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 20:20

Komentari:

0
Јудит Полгар шаховска легенда
Foto: YouTube/printscreen

Mađarska šahovska legenda Judit Polgar izjavila je da neće prihvatiti nominaciju za predsjednika države, nakon što je premijer Peter Mađar rekao da će je zamoliti da preuzme ovu uglavnom ceremonijalnu ulogu.

Polgarova je u objavi na "Fejsbuku" rekla da je zahvalna na ponudi.

"Međutim, ne osjećam dovoljno snage u sebi da preuzmem istorijsku odgovornost ujedinjenja podijeljene nacije, tako da nisam u mogućnosti da prihvatim zahtjev", napisala je ona.

Dosadašnji mađarski predsjednik Tamaš Suljok potpisao je u subotu ustavni amandman koji je usvojila vladajuća partija Tisa, kojim je okončan Suljokov mandat na čelu države.

Mađar je ranije izjavio da će zamoliti Polgarovu, koju mnogi smatraju najvećom šahistkinjom ikada, da preuzme ulogu predsjednika dok se ne usvoji novi Ustav, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Judit Polgar

Mađarska

Kandidatura

šahistkinja

Peter Mađar

Komentari (0)

Više iz rubrike

Предсједник Доналд Трамп излази из авиона „Ер Форс Уан“ у заједничкој бази Ендрјус, у Мериленду, након што је присуствовао финалној утакмици Свјетског првенства у фудбалу, у недјељу, 19. јула 2026. године.

Svijet

Novi Trampov predsjednički avion biće spreman za mjesec dana

1 h

0
Предсједник Доналд Трамп говори током сусрета са премијером Ирака Алијем ел Заидијем у Овалном кабинету Бијеле куће, у уторак, 14. јула 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp: Netanjahu neće biti uhapšen u Americi

1 h

0
Трговачки бродови плове Ормуским мореузом код Бандар Абаса, у Ирану, уторак, 30. јун 2026. године.

Svijet

Preusmjereno sedam brodova, jedan onesposobljen

2 h

0
**Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима док излази из авиона „Ер Форс Уан“ у заједничкој бази Ендрјус, у Мериленду, након што је присуствовао финалној утакмици Свјетског првенства у фудбалу, у недјељу, 19. јула 2026. године.**

Svijet

Tramp o susretu sa Sančezom: „Nemam problem sa njim“

2 h

0

  • Najnovije

21

11

Eksplozija ispred zgrade FBI i "ICE" u Njujorku – povrijeđene tri osobe, napadač uhapšen

21

05

Biciklisti po kršu i kamenju u trci za sirom

21

00

Kraljevski doček za osvajače Svjetskog prvenstva

20

57

Zvornik nastavlja ulaganja u zapošljavanje i razvoj preduzetništva

20

51

EU zabranila uništavanje neprodate odjeće i obuće

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima