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Obustavljeni letovi za Dubai i Rijad zbog bezbjednosne situacije

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 07:51

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Авион
Foto: pexels/Miguel Armas

Francuska avio-kompanija Er Frans saopštila je da je zbog bezbjednosne situacije obustavila letove ka Dubaiju u UAE i Rijadu u Saudijskoj Arabiji.

- Bezbjednost naših putnika i posada naš je apsolutni prioritet - navodi se u saopštenju.

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Odluka o obustavi letove donesena je zbog pogoršanja bezbjednosnih prilika nakon intenziviranja iranskih udara na zemlje Persijskog zaliva, prenosi televizija BFM.

Letovi za Rijad biće obustavljeni do 24. jula, odnosno do 25. jula za polaske iz saudijske prijestonice, dok su letovi za Dubai suspendovani do 27. jula, odnosno do 28. jula za polaske iz tog grada.

(Srna)

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Tagovi :

Dubai

letovi

Avio-kompanija

Saudijska Arabija

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