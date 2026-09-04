Logo

Kevac o Svesrpskom kupu: Odavno nismo imali bolji turnir u Republici Srpskoj

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
04.09.2026 20:00

Komentari:

0
Кевац о Свесрпском купу: Одавно нисмо имали бољи турнир у Републици Српској
Foto: ATV

Banjaluka će ovog vikenda biti domaćin trećeg Svesrpskog kupa u fudbalu, koji će okupiti oko 500 djece iz Republike Srpske, Srbije, regiona i dijaspore.

Svečano otvaranje kupa je u 20 časova.

Свесрпски куп

Fudbal

Bogat program na otvaranju Svesrpskog fudbalskog kupa

Sutra počinju utakmice, a detalje nam je otkrio predsjednik Organizacionog odbora Srđan Kevac.

Свесрпски куп

Fudbal

Svesrpski kup u fudbalu: Sve spremno za dolazak 500 mališana

"Ponosni smo. Prelijepa organizacija, svi su se odazvali, mališani uživaju i očekujemo da ovaj vikend bude praznik sporta, prijateljstva, fer pleja, a i da svi oni zajedno shvate da pripadaju jednom istim društvu, da imamo iste korijene, da smo pripadnici istog naroda i da se ovdje ne osjećaju kao gosti već kao domaćin ", rekao je Kevac.

Срђан Кевац

Fudbal

Kevac o Svesrpskom fudbalskom kupu: Jedan od najljepših vidova saradnje Srpske i Srbije

Kevac kaže da takmičarski dio počinje sutra, a da su finala i polufinala na programu u nedjelju.

"Dolaze nam srpske ekipe iz Njemačke, Hrvatske, Rumunije, Crne Gore, Srbije, Kosmeta i Srpske kao domaćina i mislim da odavno nismo imali bolji turnir u Republici Srpskoj pogotovo u malim kategorijama, koje su najljepše i najzdravije i sa kojima je najljepše raditi i mislim da će ovo biti pravi pogodak ukoliko odavde ponesu nova poznanstva i prijateljstva, a da jednog dana ako se sretnu u velikim klubovima ili našoj reprezentaciji da će se sjećati Banjaluke.

Свесрпски фудбалски куп

Fudbal

Svesrpski fudbalski kup u Banjaluci: Sve spremno za dolazak 500 mladih talenata

"Takmičarski dio počinje sutra utakmicom od 9 časova na stadionu Željezničar Banjaluka. U nedjelju su polufinalne i finale utakmice završnice i da na lijep način zatvorimo ovaj turnir", rekao je Kevac.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Svesrpski kup u fudbalu

Srđan Kevac

Komentari (0)

Više iz rubrike

Свесрпски куп

Fudbal

Bogat program na otvaranju Svesrpskog fudbalskog kupa

7 h

0
Истраживање каже: Партизан трећи на свијету

Fudbal

Istraživanje kaže: Partizan treći na svijetu

8 h

0
Свесрпски куп

Fudbal

Svesrpski kup u fudbalu: Sve spremno za dolazak 500 mališana

1 d

0
Предсједник Управног одбора Свесрпског купа Срђан Кевац поводом трећег по реду Свесрпског купа у фудбалу

Fudbal

Kevac o Svesrpskom fudbalskom kupu: Jedan od najljepših vidova saradnje Srpske i Srbije

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

09

Milorad Dodik: Čestitam Srđanu Kevcu i organizatorima Svesrpskog kupa

23

00

Karan: U Ustavu Srpske u njegovim ključnim elementima stoje prava i slobode porodice

22

57

Dodik: Srpska je budućnost, sređeno društvo koje se razvija

22

56

Minić: Vlada Srpske donosi sistemska rješenja i osluškujemo potrebe našeg naroda

22

54

Cvijanović: Kako je rasla Republika Srpska, rasle su i naše mjere podrške svim kategorijama

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima