Kevac o Svesrpskom kupu: Odavno nismo imali bolji turnir u Republici Srpskoj

Banjaluka će ovog vikenda biti domaćin trećeg Svesrpskog kupa u fudbalu, koji će okupiti oko 500 djece iz Republike Srpske, Srbije, regiona i dijaspore.

Svečano otvaranje kupa je u 20 časova.

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Sutra počinju utakmice, a detalje nam je otkrio predsjednik Organizacionog odbora Srđan Kevac.

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"Ponosni smo. Prelijepa organizacija, svi su se odazvali, mališani uživaju i očekujemo da ovaj vikend bude praznik sporta, prijateljstva, fer pleja, a i da svi oni zajedno shvate da pripadaju jednom istim društvu, da imamo iste korijene, da smo pripadnici istog naroda i da se ovdje ne osjećaju kao gosti već kao domaćin ", rekao je Kevac.

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Kevac kaže da takmičarski dio počinje sutra, a da su finala i polufinala na programu u nedjelju.

"Dolaze nam srpske ekipe iz Njemačke, Hrvatske, Rumunije, Crne Gore, Srbije, Kosmeta i Srpske kao domaćina i mislim da odavno nismo imali bolji turnir u Republici Srpskoj pogotovo u malim kategorijama, koje su najljepše i najzdravije i sa kojima je najljepše raditi i mislim da će ovo biti pravi pogodak ukoliko odavde ponesu nova poznanstva i prijateljstva, a da jednog dana ako se sretnu u velikim klubovima ili našoj reprezentaciji da će se sjećati Banjaluke.

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"Takmičarski dio počinje sutra utakmicom od 9 časova na stadionu Željezničar Banjaluka. U nedjelju su polufinalne i finale utakmice završnice i da na lijep način zatvorimo ovaj turnir", rekao je Kevac.