Bogat program na otvaranju Svesrpskog fudbalskog kupa

Svečano otvaranje Svesrpskog fudbalskog kupa počeće večeras okupljanjem u 19 časova kod Narodnog pozorišta Republike Srpske, odakle će učesnici u defileu krenuti prema Hramu Hrista Spasitelja, gdje će biti održan zvanični program, u kojem će u kulturno-umjetničkom dijelu programa učestvovati KUD „Čajavec“, Haos animatori iz Novog Sada, kao i poznati jutjuberi Đota Fristajl i Stefan Braco Gajić.

Uz sportsko nadmetanje, cilj je da Svesrpski kup iz godine u godinu okuplja sve veći broj djece iz Republike Srpske, Srbije, regiona i dijaspore i preraste u manifestaciju koja će postati dio tradicije. Na turniru će učestvovati 32 ekipe i oko 500 djece, a među učesnicima su i ekipe iz Rumunije, Austrije, Njemačke i drugih evropskih zemalja.

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