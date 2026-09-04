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Šokantne tvrdnje legendarnih Amerikanaca o Đokoviću uzdrmale teniski svijet!

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04.09.2026 17:09

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Новак Ђоковић
Foto: Tanjug/AP Photo/Frank Franklin II

Nekadašnji američki teniseri Sem Kveri i Džon Izner izrazili su veliku zabrinutost zbog trenutne situacije u kojoj se nalazi Novak Đoković, naglasivši da godine nisu glavni problem sa kojim se suočava najbolji igrač svih vremena.

Iako je tokom sezone stigao do finala Australijan opena i polufinala Vimbldona, otvorilo se pitanje šta je uzrokovalo iznenadni pad u igri.

Izner je uvjeren da je riječ o zdravstvenim tegobama i određenoj vrsti bolesti sa kojom se Đoković već neko vrijeme ne uspijeva u potpunosti izboriti. Ipak, visoki Amerikanac vjeruje da je to samo privremena prepreka te da ćemo, čim Novak pronađe adekvatno rješenje za zdravstveni problem, ponovo gledati srpskog asa na prepoznatljivom, šampionskom nivou.

„Ovo nije najbolja verzija Novaka, to znamo. Sa 39 godina ne možemo očekivati da bude dobar kao što je bio prethodnih godina. Ali meni se čini kao da se bori sa nekom akutnom bolešću koju ne može sasvim da preboli. Za mene, ovo je više kao da se bori sa nekom vrstom bolesti, a ne kao da je potpuno mrtav sa 39 godina“, rekao je Amerikanac u emisiji „Noting Mejdžor Šou“ i dodao:

„Niko ne zna sa čime se bori. Ako nekako može da prevaziđe ovo i vrati se 100 odsto zdravlju, onda mislim da ćemo ga vidjeti kako relativno dobro igra na grend slem turnirima u budućnosti, ako i dalje želi da nastavi da igra ove velike turnire. Za sada ga ova bolest uništava“, kaže nekadašnji osmi teniser svijeta, a prenosi Kurir.

Sem Kveri se u potpunosti saglasio sa Iznerom, istaknuvši da vjeruje u sposobnost srpskog asa da stigne do istorijskog, 25. grend slem trofeja.

„Ovo povraćanje po cijelom terenu kao što je uradio i izgledanje loše kao u Sinsinatiju. To nije samo rezultat toga što je star, to je rezultat toga što je jednostavno bolestan. Nešto trenutno nije u redu“, kaže Amerikanac i poentira:

„Šta god ljudi željeli da kažu, on nije tako daleko. Karlos ima manje probleme sa povredom, Janik takođe. Ako se stvari poklope, možda i uspije, ali je očigledno da postaje sve teže.“

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