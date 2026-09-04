Da li je mikroplastika u plućima kriva za rak? Iznenađujuće istraživanje grupe naučnika

Osobe sa rakom pluća češće imaju mikroplastiku u plućima, i to u većim količinama. To je pokazalo istraživanje koje će biti predstavljeno na Kongresu Evropskog respiratornog društva (ERS) u Barseloni, prenosi EurekAlert!

Istraživači navode da njihova studija doprinosi dokazima da mikroplastika ulazi u naše tijelo putem vazduha koji udišemo i sugeriše da bi mogla postojati veza između mikroplastike i bolesti pluća.

Uzorak za ispiranje pluća

Istraživanje će predstaviti dr Ilijas Dimeas sa Medicinskog fakulteta Univerzitetskog koledža u Dablinu i Univerziteta u Tesaliji.

- Mikroplastika je postala neizbježan dio našeg okruženja, ali i dalje znamo izuzetno malo o tome šta se dešava kada ona dospe u ljudsko tijelo. Još ne znamo koliki su osnovni nivoi mikroplastike u plućima, koliko se oni razlikuju od osobe do osobe, niti da li doprinose razvoju bolesti. Ako ove čestice udišemo svakog dana, moramo razumeti gdje one završavaju i da li se mogu povezati sa bolešću – rekao je on.

Istraživanje je obuhvatilo 100 osoba koje su bile podvrgnute bronhoskopiji radi ispitivanja plućnih simptoma u Univerzitetskoj bolnici u Larisi u Grčkoj. Bronhoskopija je postupak pri kojem se tanka, savitljiva cijev uvodi u pluća, omogućavajući ljekaru da pomoću kamere pregleda unutrašnjost i po potrebi uzme uzorke. Kao dio procesa, svaki pacijent je dao uzorak za „ispiranje pluća“, gdje se fiziološki rastvor koristi za ispiranje dijela pluća kako bi se prikupile ćelije i drugi materijal. Kod polovine pacijenata, istraživači su takođe uzeli mali uzorak plućnog tkiva.

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Svaki uzorak je detaljno analiziran na prisustvo mikroplastike, a odabrani uzorci su testirani kako bi se utvrdilo o kojim vrstama plastike je riječ.

Od 100 pacijenata, kod 50 je naknadno otkriven rak pluća, dok kod preostalih 50 nije.

U svim uzorcima istraživači su identifikovali ukupno 232 čestice mikroplastike. Sveukupno, 70% pacijenata imalo je detektibilnu mikroplastiku u najmanje jednom uzorku (bilo u ispiranju pluća, tkivu ili oba). Kada su uzorci ispiranja i tkiva svakog pacijenta analizirani zajedno, pokazalo se da su pacijenti sa rakom pluća imali veću vjerovatnoću da imaju mikroplastiku i veće ukupno opterećenje mikroplastikom u poređenju sa onima koji nisu imali rak.

Pacijenti sa rakom pluća takođe su češće imali detektibilnu mikroplastiku u uzorcima ispiranja pluća (66% naspram 46%) i veće opterećenje mikroplastikom od pacijenata bez raka.

Kada su istraživači uporedili uzorke ispiranja pluća i tkiva kod iste osobe, otkrili su da pacijenti sa više mikroplastike u uzorku ispiranja obično imaju manje u odgovarajućem uzorku tkiva, i obrnuto. Budući da uzorci ispiranja prikupljaju čestice iz vazdušnih prostora, dok uzorci tkiva zahvataju čestice ugrađene u samu strukturu pluća, ovaj nalaz sugeriše da mikroplastika možda nije ravnomjerno raspoređena i da različiti delovi pluća mogu različito zadržavati čestice.

Najčešći tipovi plastike

Analiza mikroplastike pokazala je da su polipropilen i polietilen najčešći tipovi plastike. Oni se široko koriste u svakodnevnim proizvodima kao što su ambalaža, tekstil, kućni predmeti i roba široke potrošnje.

- Naši rezultati sugerišu da se udahnuta mikroplastika može naći u ljudskim plućima češće nego što mnogi misle. Ovo se nadovezuje na sve brojnije dokaze da smanjenje zagađenja životne sredine plastikom može imati koristi koje prevazilaze ekosisteme i direktno utiču na ljudsko zdravlje. Ova vrsta studije nam ne govori zašto smo pronašli više mikroplastike u uzorcima pacijenata sa rakom pluća. Mikroplastika bi mogla doprinijeti upalama ili drugim biološkim procesima koji mogu pogodovati bolestima poput raka, ali je takođe moguće da oboljela pluća jednostavno zadržavaju čestice drugačije nego zdrava pluća – rekao je dr Dimeas i dodao:

- Ono što studija definitivno pokazuje jeste da je mikroplastika nalažena češće i u većem broju kod pacijenata sa rakom pluća, što otvara važna pitanja za buduća istraživanja. Već smo započeli laboratorijske eksperimente kako bismo bolje razumeli vrste plastike i njihov uticaj na ćelije pluća.

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Dr Dimeas i njegove kolege takođe analiziraju uzorke pacijenata sa hroničnim bolestima pluća kako bi razumijeli da li mikroplastika igra ulogu u stvaranju ožiljaka na plućima i progresiji bolesti.

- Rak pluća je najčešći tip raka na svijetu i vodeći uzrok smrti od raka, sa oko 2,5 miliona slučajeva i 1,8 miliona smrtnih ishoda godišnje. Pušenje ostaje ubedljivo najveći uzrok raka pluća. Danas je poznato da i zagađenje vazduha izaziva rak pluća i doprinosi mnogim drugim bolestima, kao što su astma i hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP) – rekla je profesorka Barbara Hofman, predsednica Savjeta za zagovaranje Evropskog respiratornog društva sa Univerziteta u Diseldorfu, koja nije bila uključena u istraživanje, i dodala:

- Istraživanja o zdravstvenim efektima mikroplastike su još uvijek u ranoj fazi, ali počinjemo da shvatamo da ove sićušne čestice prodiru u mnoge dijelove tijela. Ova studija potvrđuje da udišemo mikroplastiku iz vazduha i da se ona taloži u našim plućima. Potrebno nam je više istraživanja da bismo u potpunosti razumeli njenu potencijalnu ulogu u bolestima pluća, uključujući rak. U međuvremenu, zalažemo se za osnovno ljudsko pravo na čist vazduh, a to uključuje i vazduh koji nije zagađen mikroplastikom.

Uzrok ili faktor rizika

Reagujući na ovu još neobjavljenu studiju, dr Rija Deverev, naučna saradnica za istraživanje životne sredine na Institutu za istraživanje održivosti Univerziteta Istočni London, naglasila je za Science Media Center da nije jasno nije jasno da li su svi učesnici sa malignitetom pluća imali ranije poznatu dijagnozu u vreme bronhoskopije, ili su neki bili na svojoj prvoj dijagnostičkoj bronhoskopiji.

- Ako su učesnici ranije bili podvrgnuti bronhoskopijama ili drugim procedurama, to bi potencijalno moglo objasniti više nivoe fragmenata mikroplastike. Ova studija doprinosi sve brojnijim dokazima da se mikroplastika može detektovati u ljudskom tijelu, uključujući respiratorni sistem. Pronalazak mikroplastike i u BAL-u i u plućnom tkivu u skladu je sa izloženošću ljudi mikroplastici u okruženju, uključujući i udisanje – naglasila je ona i dodala:

- Ova studija je važna preliminarna studija, ali ona ne utvrđuje da je mikroplastika uzrok ili faktor rizika za rak pluća.

(telegraf)