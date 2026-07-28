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Proboj u liječenju raka pluća: Ruski naučnici pronašli metodu koja pojačava dejstvo radioterapije

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ATV redakcija
28.07.2026 07:45

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Снимак плућа је дијагностички поступак којим се помоћу рендгенских зрака или других метода добија слика плућа и грудног коша ради откривања болести или повреда.
Foto: pexels/Anna Shvets

Naučnici Ruskog univerziteta prijateljstva naroda (RUDN) kao dio međunarodnog naučnog tima predložili su novi pristup borbi protiv jednog oblika raka pluća, koji se gotovo ne može uspješno liječiti standardnim metodama (hirurgijom i hemioterapijom), saopštila je pres-služba univerziteta.

Istraživači su predložili da se radioterapija dopuni primjenom inhibitora PCSK9. Ovi lijekovi se, na primjer, koriste za snižavanje nivoa holesterola, a neki se primjenjuju i u liječenju dijabetesa.

Adenokarcinom pluća je najčešći oblik malignog tumora pluća i najrasprostranjeniji tip raka u Rusiji i svijetu. Kod djela pacijenata prisutne su genetske mutacije koje standardne metode liječenja čine neefikasnim. Zbog toga je pronalaženje i kombinovanje novih terapijskih pristupa jedan od najvažnijih zadataka savremene biomedicine, saopštili su sa RUDN-a.

Tim naučnika sa Instituta za molekularnu i ćelijsku medicinu RUDN, u saradnji sa kolegama iz Rusije i Kine, u laboratoriji je stvorio kulture agresivnih ćelija raka pluća. Ćelije su genetski modifikovane tehnologijom CRISPR/Cas9, a zatim izložene zračenju uz istovremenu primenu lijekova koji blokiraju dejstvo enzima PCSK9, uključenog u regulaciju djela metaboličkih procesa u organizmu.

Eksperiment je pokazao da kombinacija hadronske terapije i PCSK9 inhibitora uništava ćelije raka efikasnije od standardnih oblika liječenja.

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„Hadronska terapija predstavlja novi korak u razvoju radioterapije. Ona omogućava precizno zračenje obolelih ćelija snažnim snopom naelektrisanih čestica, poput protona ili neutrona, bez oštećenja zdravih tkiva i organa. To je veoma moćna i izuzetno precizna metoda“, objasnila je Aljona Gancova, jedna od autora istraživanja, saradnik Laboratorije za eksperimentalnu morfologiju Naučno-istraživačkog instituta za molekularnu i ćelijsku medicinu RUDN.

Prema njenim riječima, ona i njene kolege iz Medicinskog istraživačkog centra za radiologiju „Cib” u Obnjinsku izlagale su mutirane ćelije zračenju neutronima i protonima. U oba slučaja kombinovana terapija, koja je obuhvatala zračenje i inhibitore PCSK9, pokazala je dobre rezultate.

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Gancova je istakla da je značajan doprinos istraživanju dao profesor Univerziteta Fudan u Kini Sjuhuej Bao, koji je pretpostavio da molekul koji inhibira enzim PCSK9 može pojačati dejstvo radioterapije na ćelije raka pluća.

Istraživači su naveli da trenutno na laboratorijskim životinjama sprovode in vivo modelovanje raka pluća. Na osnovu tih eksperimenata planiraju da ispitaju i opišu kako se u živom organizmu, pod uticajem zračenja neutronima, aktiviraju mehanizmi imunološkog odgovora.

Istraživanje je realizovano uz podršku Ruskog naučnog fonda u okviru projekta br. 24-45-00031, koji se bavi proučavanjem uloge i mehanizma inhibicije PCSK9 u povećanju efikasnosti hadronske terapije remodelovanjem tumorskog imunog mikrookruženja kod adenokarcinoma pluća sa mutacijom STK11.

(sputnik srbija)

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rak pluća

Radioterapija

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