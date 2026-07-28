Izlile se fekalije na poznatoj plaži, ispod elitnog naselja: "Neko to radi namjerno"

Iz Splita stiže još jedan snimak izlivanja fekalnih voda, i to pravo na plažu koja se nalazi ispod elitnog dijela grada.

Plaža Carine predstavlja specifičan, stenoviti dio splitske obale, smješten zapadno od uvale i marine Lučica Zvončac, tik ispod elitnog naselja Meje. Nalazi se na odličnoj lokaciji, udaljenoj svega petnaestak minuta lagane šetnje od centra grada i splitske Rive.

Obala na ovom dijelu nije pješčana niti šljunkovita, već je karakterišu prirodne stene, poneki betonirani dijelovi i uska staza. Upravo zbog takvog prilaza moru, ovu lokaciju najčešće posećuju mještani koji žele da pobjegnu od velikih ljetnjih gužvi. Za razliku od popularnih gradskih kupališta, Carine pružaju osjećaj mira, izolovanosti i autentičnog mediteranskog ambijenta, piše Morski.

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Zbog otvorenijeg morskog strujanja i stenovitog dna, more je na ovom mestu izuzetno bistro, čisto i prozirno. Upravo te karakteristike čine ovaj dio obale idealnim za ronjenje na dah i istraživanje podvodnog svijeta.

Međutim, tu sliku narušilo je izlivanje nepoznate smeđe materije koja, kako navodi čitalac, zaudara na fekalije.

"Čovjek prazni septičku jamu. Neko to radi namerno. Sigurno su fekalije! Smrdilo je na fekalije i izlazila je tamna masa", rekao je ogorčeni Splićanin.

"Kada dođete na lokaciju, tačno može da se vidi gdje je kopano i gjde je cev sprovedena u more", dodao je.

Na ovom dijelu obale nema nikakve infrastrukture, što znači da kupači neće pronaći kafiće, tuševe, ležaljke ni suncobrane. Oni koji ovde dolaze uglavnom traže ravne površine na stenama kako bi na njih postavili peškire. Lokacija je posebno popularna među mlađim Splićanima zbog nekoliko mjesta pogodnih za skakanje u more.

Međutim, ostaje pitanje odakle potiče sadržaj neprijatnog mirisa koji se uliva u more upravo na mjestu gdje se ljudi kupaju.

Odgovore na ta pitanja portal će zatražiti od Grada Splita, a njihovo saopštenje biće objavljeno čim stigne.

(telegraf)