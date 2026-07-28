Nova drama u Španiji: Traži se 13 godina zatvora za suprugu premijera Sančeza

Privatna tužba koju vodi ultrakonzervativno katoličko udruženje Hazte Oir promijenila je svoj zahtjev za kaznu protiv Begonje Gomez, supruge premijera Španije, u krivičnom postupku koji se vodi protiv nje: umjesto prvobitnih 24 godine zatvora, sada traži 13 godina.

Ova promjena dolazi nakon što je Pokrajinski sud djelimično podržao kontroverznu istragu sudije Huana Karlosa Peinada i naložio da Gomez izađe pred porotu, ali je smanjio broj optužbi sa četiri na dvije: trgovinu uticajem i zloupotrebu javnih sredstava.

Za Kristinu Alvarez, njenu pomoćnicu u Monkloui (zvaničnoj rezidenciji predsednika vlade), privatna tužba traži šest godina zatvora, prenosi El Pais.

U završnim podnescima, Hazte Oir je prilagodio optužnicu ograničenjima koja je postavio Nacionalni sud i tako definisao zahtjev za kaznu supruge Pedra Sančeza.

Za navodnu trgovinu uticajem prilikom osnivanja profesorske katedre na Univerzitetu Komplutense u Madridu, traže dve godine zatvora.

Za zloupotrebu javnih sredstava traže još 11 godina: tri godine zbog plate iz javnih sredstava koju je primala njena pomoćnica u Monkloui, kojoj je, prema njihovim tvrdnjama, Gomez dodjeljivala poslove povezane sa tom katedrom, i osam godina zbog navodnog "protivpravnog prisvajanja koristi", odnosno "stavljanja u privatnu upotrebu bez namjere prisvajanja" softvera razvijenog za potrebe te katedre.

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Ukoliko sud utvrdi da postoji povezanost“ između dva krivična djela, odnosno da je jedno djelo poslužilo za izvršenje drugog, privatna tužba traži jedinstvenu kaznu od 10 godina zatvora za suprugu premijera Gomez.

Nakon što je Peinado pred porotu poslao suprugu premijera, njenu pomoćnicu i biznismena Huana Karlosa Barabesa, koga je optužio da je pomagao Gomez u njenim profesionalnim projektima u zamenu za "podršku" pri dobijanju javnih tendera, Pokrajinski sud je ograničio obim postupka.

Prije svega, Barabes je izbačen iz slučaja zbog nedostatka dokaza. Takođe su odbačene optužbe za korupciju u poslovanju i zloupotrebu poverenja.

Kada je riječ o prvoj optužbi, sudije su pojasnile da ne postoje dovoljno uverljivi dokazi da su osumnjičeni primili poklone, darove ili direktne ili indirektne ekonomske koristi bez opravdanja u okviru aktivnosti koje je sprovodila katedra. „

"Naprotiv", dodali su, "sporazumi i finansijski doprinosi kompanija koje su sarađivale sa katedrom izgledaju povezani sa njenim sopstvenim ciljevima."

Što se tiče optužbe za zloupotrebu sredstava, koju je sudija Peinado povezivao sa softverom, sud je bio manje kategoričan.

Sud je naveo da Krivični zakonik ne predviđa primjenu te odredbe na "nematerijalnu ili neopipljivu imovinu".

Međutim, prilikom obrazlaganja te odluke, kao i odbacivanja optužbe za nelojalno upravljanje, sud je ukazao da svako sporno ponašanje povezano sa finansijskom koristi mora biti obuhvaćeno u okviru krivičnog djela zloupotrebe javnih sredstava.

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Pored zatvorskih kazni, Hazte Oir, koji vodi privatnu tužbu uz podršku stranaka Vox i Iustitia Europa, pseudo-sindikata Manos Limpias i udruženja Movimiento de Regeneracion Politika de Espana, traži da Begonja Gomez bude osuđena zbog trgovine uticajem i kažnjena novčanom kaznom u iznosu od "dvostruke koristi koja je tražena ili ostvarena", kao i da joj se zabrani primanje javnih subvencija i pomoći, korišćenje poreskih i socijalnih olakšica ili podsticaja u periodu od 10 godina.

Za optužbe povezane sa zloupotrebom javnih sredstava, privatna tužba traži četvorogodišnju zabranu obavljanja javnih funkcija i potpunu diskvalifikaciju - trajno lišavanje svih priznanja, poslova i javnih položaja - u trajanju od 20 godina.

(telegraf)