Izbio veliki šumski požar kod Antalije

Autor:ATV redakcija
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Šumski požar izbio je kod Antalije u Turskoj i trenutno se gasi i iz vazduha i sa zemlje.
Požar je izbio u šumovitom području naselja Uzumlu iz još uvijek neutvrđenih razloga, prenosi Anadolija.
Nakon prijave, ekipe Regionalne direkcije za šumarstvo Antalije i vatrogasne službe poslate su na teren.
U gašenju požara učestvuje šest helikoptera, tri aviona, 14 vatrogasnih vozila, pet vozila za snabdijevanje vodom, dva vozila za hitne intervencije i 135 šumskih radnika.
Kako se navodi, vatrogasci nastavljaju da ulažu napore na gašenju požara iz vazduha i sa kopna kako bi stavili vatru pod kontrolu, koja se širi zbog vjetra, prenosi Srna.
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