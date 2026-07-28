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Izbio veliki šumski požar kod Antalije

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 08:00

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Foto: Pexel/Oscar Sánchez

Šumski požar izbio je kod Antalije u Turskoj i trenutno se gasi i iz vazduha i sa zemlje.

Požar je izbio u šumovitom području naselja Uzumlu iz još uvijek neutvrđenih razloga, prenosi Anadolija.

Nakon prijave, ekipe Regionalne direkcije za šumarstvo Antalije i vatrogasne službe poslate su na teren.

U gašenju požara učestvuje šest helikoptera, tri aviona, 14 vatrogasnih vozila, pet vozila za snabdijevanje vodom, dva vozila za hitne intervencije i 135 šumskih radnika.

Kako se navodi, vatrogasci nastavljaju da ulažu napore na gašenju požara iz vazduha i sa kopna kako bi stavili vatru pod kontrolu, koja se širi zbog vjetra, prenosi Srna.

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Antalija

Turska

Veliki šumski požar

vatra

Vatrogasci

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